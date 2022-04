„Das Zittern hätten wir uns sparen können“: Spitzenreiter Peiting wackelt erneut gegen ein Kellerkind

Von: Roland Halmel

Trubel vorm Peitinger Tor: Keeper Julian Floritz ist aber zur Stelle – und rettet seinem Team auch durch eine Fußabwehr in der Nachspielzeit den Sieg. © Roland Halmel

Unnötig spannend hat es der TSV Peiting gegen Landsberg gemacht. Von insgesamt fünf Toren fielen drei durch Elfmeter.

Peiting – Der Glanz hielt sich in Grenzen. Im Heimspiel gegen die FT Jahn Landsberg erfüllte der Fußball-Kreisligist TSV Peiting aber seine Pflicht. Gegen die abstiegsbedrohten Lechstädter verbuchte der Tabellenführer mit einem 3:2 (1:1)-Erfolg wichtige Punkte im Titelkampf.

„Unser Sieg war in der umkämpften Partie nicht unverdient, weil wir ein Tor besser waren“, resümierte Melzer nach der neuerlichen Zitterpartie gegen ein Kellerkind, die an den 1:0-Erfolg zuletzt gegen Maisach erinnerte. „Das Zittern hätten wir uns sparen können, wenn wir früher den Sack zugemacht hätten“, ergänzte Melzer. Lob gab’s für seine Spieler dafür, wie sie mit dem frühen Rückstand umgingen: „Die Jungs sind ruhig geblieben.“

Florian Wörle trifft für Peiting doppelt

Die erste gefährliche Aktion der Partie verzeichnete gleich der TSV Peiting. Goalgetter Matthias Lotter (2.) schoss aus 16 Metern jedoch knapp vorbei. Ansonsten fiel den Hausherren in der Anfangsphase wenig ein. Die Landsberger tauchten auch nur selten vor dem TSV-Kasten auf. Bei einem Angriff brachte Daniel Hindelang seinen Gegenspieler jedoch zu Fall, was einen Elfmeter zur Folge hatte, den Alex Wagner (14.) für die Landsberger zum 1:0 verwandelte. Die Peitinger Reaktion fiel bis auf einen akrobatischen Rückzieher von Lotter (19.) relativ verhalten aus. Erst nachdem Christoph Hertls Treffer wegen Abseits’ aberkannt wurde (30.), drängte der TSV mehr auf das Gästetor. Daniel Slowiok (35.) köpfte vorbei. Wenig später hatten die Gastgeber Glück, dass der versuchte Befreiungsschlag von Luis Dillinger von Hertls Füßen zurückprallte und zum 1:1 (37.) ins Tor kullerte.

Gleich nach dem Wechsel entschied der Unparteiische erneut auf Elfmeter. Diesmal aber für die Hausherren. Florian Wörle, der Gefoulte, trat selbst an und versenkte das Spielgerät zum 2:1. „Den muss man nicht unbedingt geben“, meinte Melzer zum Strafstoßpfiff. Hindelang (61.) verpasste es im Anschluss nur knapp, das dritte Tor für die Peitinger zu erzielen. Das besorgte stattdessen der emsige Wörle (71.), der humorlos aus 16 Metern ins kurze Eck zielte. Die Führung machte die Gastgeber nachlässig. Ein Kopfball (72.) der Landsberger ging knapp daneben und Florian Wilhelm (73.) köpfte an die Latte. Im Anschluss verfügten die Peitinger über viel Platz für Konter, die sie allerdings nicht sauber zu Ende spielten. Dadurch machte es der Jahn mit dem zweiten Elfmetertor von Wagner (88.), dem eine Gestochere vor dem TSV-Kasten vorausging, noch mal spannend. In der Nachspielzeit hielt der wenig beschäftigte TSV-Keeper Julian Floritz den Sieg der Hausherren mit einer starken Fußabwehr fest.

Statistik

TSV Peiting 3

FT Jahn Landsberg 2

Tore: 0:1 (14.) Wagner (Elfmeter), 1:1 (37.) Hertl, 2:1 (48.) Wörle (Elfmeter), 3:1 (70.) Wörle, 3:2 (86.) Wagner (Elfmeter). Gelbe Karten: Peiting 3, Landsberg 2. Schiedsrichter: Tobias Brendel. Zuschauer: 100.