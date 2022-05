Stehaufmännchen-Mentalität gefragt: Bernbeuren rutscht erstmals in die Abstiegszone ab

Von: Christian Heinrich

Da ist er drin: Bernbeurens Torwart Wolfgang Meyer (in Blau) und seine Mitspieler (in Schwarz) nach einem Tor von Günzlhofen. © Wieland

Für den TSV Bernbeuern wird‘s jetzt eng. Der Fußball-Kreisligist ist unter den Strich gerutscht. Und bewahrt sich seine Gelassenheit.

Bernbeuren – Selbst als die Ergebnisse der Konkurrenz die aberwitzigsten Kapriolen schlugen, blieb Michael Boos die Ruhe selbst. „Wir müssen jetzt jedes Spiel annehmen, und das tun wir“, verkündete der Trainer des TSV Bernbeuren die Devise für den Schlussakkord in der Fußball-Kreisliga 2. Dass seine Mannschaft gegen den Tabellenführer VSST Günzlhofen mit 1:3 (0:1) verlieren würde, war keine große Überraschung. Aus dem Rahmen fielen aber die Siege von Jahn Landsberg in Utting und Maisach gegen Penzing, die den TSV gewaltig unter Druck setzen. Bernbeuren ist erstmals in dieser Saison in der Abstiegszone angekommen.

Es spricht für Boos und seine Spieler, dass sie ausgerechnet in brenzligen Situationen kühlen Kopf bewahren, sich den Mund abwischen und unaufgeregt weiterarbeiten. Das war auch in der Partie gegen den VSST nicht anders, der gleich von Beginn an einen auf dicke Hose machte, ohne dabei die Platzherren so richtig einschüchtern zu können. Dem Spielwitz und der technischen Eleganz des Klassenprimus hielten die Bernbeurener eine kompakte Dreierkette entgegen und zwei Außen, die die Seiten hermetisch abriegelten. Über die Flügel gab es kein Durchkommen, weshalb es Hakan Özdemir Mitte der ersten Halbzeit mal aus 18 Metern versuchte. „Wir haben es nicht geschafft, Druck gegen den Ball zu erzeugen“, monierte Boos nach dem 0:1. Es blieb jedoch die einzige Kritik, die er an seiner Mannschaft äußerte, die wieder einmal aufopferungsvoll kämpfte.

Rückschlag für den TSV Bernbeuren

Doch der nächste Rückschlag folgte schon kurz nach der Pause. Nach einem Pass in die Schnittstelle auf Kelvin Gomez kam Simon Hoffmann einen Tick zu spät. Den fälligen Strafstoß verwandelte Quendrim Beqiri zum 2:0 für die Gäste. „Das war bitter, so direkt nach der Halbzeit“, räumte Boos ein.

Aber die Stehaufmännchen vom Auerberg wollten sich bei ihrem letzten Saisonauftritt vor heimischer Kulisse nicht einfach so geschlagen geben. Nach einer guten Stunde bekamen auch sie einen Strafstoß zugesprochen, weil Günzlhofens Keeper Nico Theiß Manuel Jäger nur mit einem Foul stoppen konnte. Martin Schmölz ließ sich die Chance vom Kreidepunkt nicht entgehen und verkürzte. Das Spiel war wieder offen – aber nur kurz. Ein Chip-Ball von Beqiri auf Gomez ging an Freund und Feind vorbei ins Tor. Es war die Entscheidung in einer Begegnung, die Boos zwar keine Punkte, dafür aber eine wichtige Erkenntnis brachte: „Wir können mit so einer Mannschaft mithalten.“