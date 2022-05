Mission erfüllt: TSV Altenstadt bleibt ein Kreisligist

Von: Christian Heinrich

Wechselte das Trikot: Altenstadts Raphael Lautenbacher (in Grün, hier gegen Peiting) musste gegen Landsberg als Torwart aushelfen. © Roland Halmel

Nach seinem 3:2-Erfolg bei Jahn Landsberg hat der TSV Altenstadt Gewissheit: Der Klassenerhalt ist perfekt.

Altenstadt – Der TSV Altenstadt hat die Mission „Klassenerhalt“ nun endgültig erfüllt. „Wir sind jetzt auch rein rechnerisch durch“, atmete Christoph Schmitt erleichtert auf. Über den 3:2 (2:0)-Erfolg bei der FT Jahn Landsberg freute sich nicht nur der Trainer, sondern auch der TSV Bernbeuren, der nach der Niederlage des Kontrahenten im Abstiegskampf nach wie vor alle Karten in der Hand hält, sich selbst zu retten.

Dass die Altenstädter 90 Minuten lang einen furiosen Auftritt gegen einen ebenbürtigen Jahn hinlegten, kam ziemlich überraschend. Denn der TSV musste einige Stammkräfte ersetzen. Jonas Lautenbacher kam so zu seinem ersten Einsatz seit langer Zeit. „Er hat seine Sache gut gemacht“, gab es ein Extra-Lob vom Coach.

Zuletzt in der D-Jugend im Kasten: Raphael Lautenbacher springt als Keeper ein

Das verdiente sich auch Raphael Lautenbacher, der nach einer Stunde einen Aushilfsjob als Torwart antreten musste. Alexander Traxel war bei dem Versuch, gegen einen durchgebrochenen Landsberger Stürmer zu klären, zu spät gekommen. Da das Foul außerhalb des Strafraums begangen wurde, sah der Keeper Rot. Für Raphael Lautenbacher bedeutete der Kurzeinsatz sein Comeback im Altenstädter Kasten. Das letzte Mal war er als D-Jugendlicher zwischen den Pfosten gestanden. Auch wenn Schmitt keinen seiner Kicker über den grünen Klee loben wollte, weil die ganze Mannschaft hervorragend gekämpft hatte, an Tobias Graun kam er nicht vorbei. „Er hat ein überragendes Spiel abgeliefert“, lobte er den Stürmer, der einen Hattrick markierte.

Die FT, die schon in der ersten Hälfte einige brauchbare Möglichkeiten verzeichnete, hatte ihre Bemühungen nach dem Seitenwechsel noch intensiviert. Aber es wollte während der regulären Spielzeit einfach nicht mit einem Torerfolg klappen. „Ab der 90. Minute war das Spiel durch“, so Schmitt. Die Platzherren betrieben so mit zwei Treffern in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik.