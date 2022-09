Kreisliga kompakt: Zu wenig Punkte und große Personalsorgen

Von: Roland Halmel

Auch auf ihn müssen die Peitinger verzichten: Elias Heiß (vorn im blauen Trikot, hier in der Pokalpartie gegen Raisting) fehlt im Landkreisderby gegen Wildsteig/Rottenbuch wegen einer Sperre. © Roland Halmel

Derbyzeit in der Kreisliga 4: Der TSV Peiting erwartet Aufsteiger Wildsteig/Rottenbuch, geht derzeit aber durch schwere Zeiten. Altenstadt gastiert in Landsberg.

Landkreis – So wirklich aussagekräftig ist die Tabelle der Kreisliga 4 Anfang September noch nicht, auch deswegen, weil die acht Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Allerdings zeichnet sich ab, dass die ersten drei Plätze mutmaßlich hart umkämpft sein werden. Deshalb ist für die drei Vertreter aus dem Altlandkreis Schongau jeder Punkt wichtig im Rennen um die Aufstiegsrunde.

TSV Peiting hat derzeit „Sand im Getriebe“

„Bei uns ist derzeit Sand im Getriebe“, räumt Fabian Melzer der Trainer des TSV Peiting vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch ein (15.30 Uhr, TSV-Platz an der Münchener Straße). Nur ein Sieg in drei Spielen und dazu ein ganz schwacher Auftritt zuletzt bei Jahn Landsberg sind nicht das, was sich der amtierende Vizemeister vorgestellt hat. Beim Duell gegen den Landkreisrivalen hat der TSV jetzt auch noch mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Elias Heiß (gesperrt), Christoph Enzmann, Daniel Slowiok, Julian Floritz (alle im Urlaub), Christoph Eberle, Jonas Zurl (beide arbeitsbedingt) und Christoph Hertl (verletzt) fehlen gegen den Aufsteiger. „Das wird schon eng, da müssen wir improvisieren“, gesteht Melzer, der deshalb den Ball auch flach hält. „Wir definieren unsere Rolle in der Partie etwas zurückhaltender“, so der TSV-Coach.

FC Wildsteig/Rottenbuch ohne Probleme in Sachen „Personal“

Keine Probleme mit der Aufstellung hat dagegen der Gast. „Wir können auf die gleiche Truppe wie zuletzt in Unterdießen zurückgreifen“, berichtet FC-Trainer Fabian Lindauer. „Peiting hatte zwar nicht den besten Start, aber die sind spielstark. Ich erwarte sie am Ende auch mit vorn dabei“, sieht Lindauer seine Mannen trotz der bis dato deutlich besseren Bilanz im Vergleich zu den Hausherren eher in der Außenseiterrolle. „Wir freuen uns auf das Derby, im Training haben alle auch gut gearbeitet“, berichtet Lindauer, der seine Mannen für dieses Spiel gerüstet sieht. Was den Ehrgeiz betrifft, stehen die Peitinger den Gästen in Nichts nach. „Jeder bei uns ist hoch motiviert und will die katastrophale erste Hälfte in Landsberg vergessen lassen“, sagt Melzer. „Jetzt hoffe ich auf ein heißes Duell, viele Zuschauer und einen Dreier, um den Anschluss nach vorn nicht zu verlieren“, so der TSV-Coach. Doch das will der Gegner tunlichst verhindern: „Wir werden alles reinlegen was wir haben. Wir bekommen sicher auch unsere Chancen und wollen was mitnehmen“, so Lindauer.

TSV Altenstadt hofft auf die ersten Punkte

„Jede Mannschaft, die derzeit gegen uns spielt, ist Favorit“, redet Daniel Hindelang, der Trainer des noch punktlosen TSV Altenstadt, nicht lange um den heißen Brei herum. Angesichts der dünnen Besetzung, die er aktuell zur Verfügung hat, muss er ganz kleine Brötchen backen. Das gilt auch für das Gastspiel diesen Samstag bei der FT Jahn Landsberg (15 Uhr). „Wir haben immer noch eine lange Liste an Urlaubern und Kranken, aber wir werden 14 Leute zur Verfügung haben“, berichtet Hindelang.

Er hofft darauf, dass eventuell Spielmacher Yasin Akcakaya, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, spielt. Möglicherweise kann auch der zuletzt verletzte Kadircan Yapici beim Jahn, der in drei Spiele vier Punkte sammelte, auflaufen. „Die Landsberger spielen gradlinig, schnörkellos und sie sind eine gute Umschaltmannschaft“, weiß Hindelang über den Kontrahenten, den er beim 1:1 in Utting beobachtete zu berichten. Die Ergebnisse der vergangenen Saison gegen die FT spricht für den TSV. Altenstadt konnte beide Duelle für sich entscheiden (3:2, 4:1). „Wir werden uns bestmöglich vorbereiten und versuchen, uns ordentlich zu verkaufen“, hofft Hindelang auf Zählbares in Landsberg. Spätestens Mitte September, wenn alle Urlauber zurück sind, sollte es dann bei seiner Mannschaft aufwärts gehen – und spätestens dann soll die Außenseiterrolle der Vergangenheit angehören.