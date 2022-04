Kreisliga kompakt: Peitings Trainer fordert mehr Dominanz - Bernbeuren setzt aufs Kollektiv

Von: Roland Halmel

Der Ball landete nicht immer da, wo er sollte: Im Heimspiel gegen Maisach vor zwei Wochen knirschte es im Getriebe der Peitinger (in roten Trikots, hier Christoph Enzmann) noch erheblich. © Roland Halmel

Tabellenführer Peiting plant gegen Jahn Landsberg drei Punkte fest ein, weiß aber auch, dass es schwer wird. Altenstadt spielt in Oberweikertshofen, Bernbeuren zu Hause gegen Fürstenfeldbruck.

Landkreis – In der vergangenen Woche waren alle vereine in der Kreisliga 2 zur Untätigkeit verdammt, da sich der Winter zurückmeldete und für Spielabsagen in Serie sorgte. Die drei Mannschaften aus dem Altlandkreis Schongau können damit ausgeruht die nächsten Aufgaben angehen.

TSV Peiting hat ungute Erinnerungen an Jahn Landsberg

„Wir sind nach der Pause gut erholt“, berichtet Peitings Trainer Fabian Melzer vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen die FT Jahn Landsberg (15 Uhr). Auf dem Papier ist der gastgebende Spitzenreiter gegen den abstiegsbedrohten Tabellenzwölften klarer Favorit. Auf derartige Zahlenspiele gibt Melzer aber wenig. „In den letzten Jahren gab es gegen den Jahn immer enge Spiele, und auch im Hinspiel haben wir uns sehr schwer getan.“ Dabei erinnert sich der Peitinger Coach nur ungern an das magere 0:0 beim Hinspiel in Landsberg. „Wir müssen an beiden Enden des Spielfelds konsequenter werden“, lautet die unmissverständliche Forderung von Melzer an seine Mannen.

Beim zähen 1:0-Erfolg zum Rundenauftakt gegen den SC Maisach konnte seine Elf lediglich bei der Arbeit vor dem eigenen Gehäuse überzeugen. „Wir wollen offensiv dominant auftreten“, lautet die Ansage von Melzer. Diese Dominanz sollte dann aber auch in die nötige Effektivität münden, um etwas Zählbares mitnehmen zu können. Personell können die Peitinger bis auf Elias Heiß aus dem Vollen schöpfen. Aber auch die Landsberger, die im Herbst einige Ausfälle zu beklagen hatten, sind aktuell wieder deutlich besser aufgestellt als zuvor.

TSV Altenstadt beim Spielstarken SC Oberweikertshofen II

Mit einem jungen und spielstarken Gegner bekommt es der TSV Altenstadt zu tun, wenn es am Sonntag zum SC Oberweikertshofen II geht (15 Uhr). „Sie haben viele gute Fußballer“, sagt TSV-Spielertrainer Christoph Schmitt vor dem Duell gegen den Tabellenfünften, der mit acht Punkten Rückstand auf den Zweiten kaum noch in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Auf die gefährliche Zone am anderen Ende der tabelle weist die SCO-Reserve aber einen noch größeren Vorsprung auf, deshalb kann die U23 des Bezirksliga-Tabellenführers entspannt in die Partie gehen.

Altenstadt braucht als Sechster des Klassements mit vier Punkten Rückstand auf die SCO-Zweite dagegen noch den einen oder anderen Zähler, um nicht doch noch in Abstiegsgefahr zu geraten. „Wir werden in Oberweikertshofen aber extrem viel investieren müssen, um zu punkten“, weiß Schmitt um die Schwere der Aufgabe. Im torreichen Hinspiel holte seine Elf beim 5:2 einen dreifachen Punktgewinn, den der TSV auch diesmal wieder anpeilt. Im Kader gibt es bei den Altenstadtern jedoch einige Fragezeichen wegen Corona-Nachwirkungen oder Verletzungen. „Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, erwartet Schmitt ein enges Match der Tabellennachbarn.

TSV Bernbeuren erwartet am Sonntag den SC Fürstenfeldbruck

Leichte Entspannung vermeldet der TSV Bernbeuren in Bezug auf sein Personal. Einen sicheren Ausfall und zwei Fragezeichen vermeldet Coach Roman Lerchenmüller vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SC Fürstenfeldbruck (15 Uhr). Die unerwartete Pause nutzte der TSV zu einem Mannschaftsausflug ins Stadion des Bundesligisten FC Augsburg. „Auch die Trainingswoche war gut“, so Lerchenmüller, der sein Team gegen den Tabellennachbarn gerüstet sieht.

„Ich erwarte eine Mannschaft, die nach spielerischen Lösungen sucht. Ansonsten ist der SCF eine Unbekannte, da es in der Winterpause einige Wechsel gegeben hat“, sagt Lerchenmüller über die Brucker, die das Hinspiel mit 4:1 gewannen. „Wir müssen mannschaftlich geschlossen dagegenhalten“, lautet die Ansage von Lerchenmüller, um diese offene Rechnung zu begleichen. Als aktueller Zehnter mit nur kleinem Vorsprung auf die Gefahrenzone steht der SCF im Abstiegskampf deutlich mehr unter Druck, als die Bernbeurener.