Trendwende zur rechten Zeit: Peiting geht zuversichtlich ins Pokalfinale

Von: Roland Halmel

Niedergerungen: Die Peitinger (in roten Trikots, hier) bezwangen im Halbfinale den eine Klasse höher spielenden MTV Berg und qualifizierten sich damit fürs Finale. © Emanuel Gronau

Bevor es in der Kreisliga 2 in den Endspurt geht, hat der TSV Peiting noch ein wichtiges Pokalspiel vor sich: Im „Finale dahoam“ geht es gegen Unterpfaffenhofen-Germering.

Peiting – Am vergangenen Samstag trotteten die Spieler des TSV Peiting nach der Derbyniederlage gegen Altenstadt noch mit hängenden Köpfen vom Platz. Nach der vorgezogenen Partie in Mammendorf, die der TSV trotz Unterzahl in der Schlussphase noch drehte und aus einem Rückstand noch einen 3:2-Sieg machte, ließ die Stimmungskurve beim zuletzt kriselnden Tabellenzweiten der Kreisliga 2 deutlich nach oben gehen.

Die Trendwende kommt genau zur richtigen Zeit, um für den Saisonendspurt gewappnet zu sein. Bevor es in die letzten vier Ligaspiele geht, ist der TSV aber noch im Pokalfinale des Kreises Zugspitze im Einsatz. Die Mannen von Coach Fabian Melzer haben an diesem Samstag Heimrecht gegen den SC Unterpfaffenhofen (15.30 Uhr).

Der Bezirksligist setzte sich im Halbfinale, das im vergangenen September ausgetragen wurde gegen den Ligakonkurrenten BCF Wolfratshausen mit 3:1 durch. Die Peitinger lösten das Ticket fürs „Finale dahoam“ bereits Ende August mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den MTV Berg, der ebenfalls in der Bezirksliga Süd beheimatet ist. „Unterpfaffenhofen kennen wir von früher aus den gemeinsamen Kreisliga-Zeiten. Die haben eine gute Mannschaft“, sagt Peitings Co-Trainer Christian Schuster über den SCU, der um den Klassenerhalt zittern muss.

TSV Peitin g erreichte Finale mit 2:1 über den MTV Berg

Der Fokus bei den Gästen wird deshalb ebenso wie bei den Peitingern, die noch mitten im Aufstiegskampf stecken, auf die Liga gerichtet sein. „Für uns ist der Pokal ein schönes Zuckerl“, so Schuster. Daher können die Hausherren laut Auskunft ihres Co-Trainers ohne Druck auflaufen. „Aufgrund der Ligazugehörigkeit ist Unterpfaffenhofen der Favorit, aber wir haben nichts zu verlieren und wollen schon gewinnen“, sagt Schuster.

Einen großen Vorteil für sein Team aufgrund des Heimrechts mag er aber nicht erkennen. Was das Ganze vielleicht etwas lecihter macht: „Man kennt die Abläufe im eigenen Stadion und man braucht nicht anreisen.“ Möglicherweise könnte eine stattliche Kulisse, auf die der BFV und auch die TSV-Verantwortlichen hoffen, das eine oder andere zusätzliche Prozent an Leistung aus den Spielern herauskitzeln „Die Vorfreude bei uns allen ist jedenfalls groß“, verrät Schuster.

Für das Finale haben sich die Gastgeber auch einiges einfallen lassen. Die Stadtkapelle Schongau wird für den musikalischen Rahmen sorgen. Zur Unterhaltung der Fans gibt es eine Ballgeschwindigkeits-Messanlage und ein Tippspiel. „Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter“, sagt TSV-Fußballerchef Uwe Enzmann, der neben einigen Sponsoren auch Bürgermeister Peter Ostenrieder und TSV-Präsident Günter Neureuther im Stadion begrüßen wird. „Für ein tolles Spiel ist alles gerichtet“, so Enzmann, der sich auf dieses besondere Spiel freut. Der Sieger darf sich nicht nur über einen attraktiven Gegner in der kommenden Pokalrunde auf Bezirksebene aus der Landesliga oder Bayernliga freuen, „Lotto Bayern“, Sponsor des Totopokals, hat für den Gewinner auch noch eine ordentliche Geldprämie ausgelobt.