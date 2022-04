Kreisliga kompakt: Peiting blickt zum Rivalen Altenstadt, Bernbeuren setzt auf die Jugend

Von: Roland Halmel

Szene aus dem jüngsten Heimspiel des TSV Bernbeuren (in Weiß) gegen Mammendorf mit Elias Grotz und Thomas Schmölz. © www.holger-wieland.de

Spitzenreiter TSV Peiting ist bei Schlusslicht Moorenweis zu Gast - und hofft, dass parallel der Rivale Altenstadt punktet. Den TSV Bernbeuren plagen Personalprobleme.

Landkreis – Etwas zäh gestaltete sich die Rückkehr aus der Winterpause für das Trio aus dem Altlandkreis Schongau in der Kreisliga 2. Nur der TSV Peiting fuhr einen – mühevollen – Sieg ein. Der TSV Altenstadt und der TSV Bernbeuren gingen dagegen leer aus. Auf weniger Spannung und einen weiteren Erfolg hoffen nun die Peitinger, während Altenstadt und Bernbeuren dieses Wochenende durchaus mit Unentschieden zufrieden wären.

TSV Peiting tritt am Samstag in Moorenweis an

Zu Saisonbeginn musste der TSV Peiting bei einigen knappen Spielen regelmäßig um die Punkte zittern. Danach trat der Spitzenreiter erheblich souveräner auf. Die erste Partie dieses Jahres ließen jedoch wieder Tendenzen erkennen, die Trainer Fabian Melzer nicht so schmeckten. „Hoffentlich kommen jetzt nicht wieder Zitterpartien“, so Melzer, dessen Team an diesem Samstag (17 Uhr) beim TSV Moorenweis beweisen soll, dass es auch anders kann. Auf dem Papier sind die Peitinger als Spitzenreiter gegen das abgeschlagene Schlusslicht Favorit. „Sie haben aber auch einige gute Kicker, und in der Vergangenheit haben wir uns immer schwer getan“, warnt Melzer vor den Hausherren, gegen die es im Hinspiel nur einen knappen 1:0-Erfolg. Bis auf Elias Heiß sind bei bei den Peitingern alle Mann an Bord.

TSV Altenstadt erwartet den VSST Günzlhofen

Wie die Nachbarn spielen, ist den Peitingern normalerweise egal. Am Sonntag (15 Uhr) werden sie dem TSV Altenstadt aber kräftig die Daumen drücken. Schließlich erwartet er den VSST Günzlhofen – und der ist aktuell der schärfste Verfolger des Spitzenreiters. „Das ist eine der spielstärksten Teams in der Liga mit vielen erfahrenen Leuten“, berichtet TSV-Spielertrainer Christoph Schmitt vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten, gegen den es im ersten Vergleich eine 1:2-Niederlage gab.

„Das wird eine ganz schwere Aufgabe, aber wir sind guter Dinge, wobei wir im Vergleich zu letzter Woche eine Schippe drauf legen müssen“, fordert Schmitt. Er erwartet von seiner Truppe gegenüber der 3:4-Auftaktniederlage in Penzing eine Steigerung. Bis auf den verletzten Dominik Müller kann er auf den gleichen Kader wie zuletzt bauen.

TSV Bernbeuren vertraut auf die Jugend

Nicht zu beneiden sind Roman Lerchenmüller und Michael Boos, die in der Winterpause als Spielertrainer-Duo den TSV Bernbeuren übernommen haben. Auch beim Gastspiel am Sonntag (12.15 Uhr) beim FC Eichenau steht den beiden aufgrund zahlreicher Verletzungen und Erkrankungen nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. „In der Abwehr spielen bei uns drei Zwanzigjährige“, macht Lerchenmüller deutlich, welche Auswirkungen die zahlreichen Ausfälle haben. Er setzt und vertraut auf die jungen Spieler.

Dabei versucht er, den Druck auf die drei Youngster nicht zu groß werden zu lassen. „Wir schauen jetzt erst mal von Spiel zu Spiel“, sagt Lerchenmüller. Er will die Tabelle, die für sein Team nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze ausweist, so gut es geht ausblenden. Eichenau, das der TSV im Hinspiel mit 1:0 besiegte, hat einen Zähler weniger als der TSV und ist damit ein direkter Konkurrent. „Sie hatten ähnlich wie wir keinen guten Lauf“, so Lerchenmüller, der mit einem Unentschieden in der Fremde gut leben könnte.