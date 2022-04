Altenstadt holt „Big Points“ gegen den Abstieg - Peitinger Aufstiegsträume in Gefahr

Von: Roland Halmel

Ausgetanzt: Altenstadts Raphael Lautenbacher (in Grün), der zum 1:1 traf, hier im Zweikampf mit Peitings Daniel Slowiok. © Roland Halmel

Der TSV Altenstadt avanciert in der Kreisliga 2 zum Angstgegner des Peiting. Auch im Rückspiel gewannen die Altenstadter das Derby mit einem Tor Unterschied.

Peiting – Der TSV Altenstadt bleibt in dieser Saison ein Angstgegner für den TSV Peiting. Trotz 1:0-Führung musste sich die Truppe von Trainer Fabian Melzer wie schon im Hinspiel dem Lokalrivalen in der Fußball-Kreisliga knapp geschlagen geben. Durch die 1:2-Heimniederlage gerät der Aufstieg der Peitinger, die nun dreimal in Folge nicht gewinnen konnten, immer mehr in Gefahr. „Für uns waren es dagegen Big Points im Abstiegskampf“, sagte Altenstadts Spielertrainer Christoph Schmitt nach Spielschluss strahlend.

Die Peitinger kauerten da mit hängenden Köpfen am Boden. „Altenstadt hat es clever gemacht. Sie spielten mit viel Leidenschaft und gewannen am Ende verdient“, sagte Melzer. „Das Spiel passte leider zu unserer derzeitigen Situation.“ Denn die Peitinger schafften es nicht, aus einem guten Start und einer Führung Kapital zu schlagen. Je länger die Partie dauerte, desto verkrampfter und unsicherer wurde der einstige Tabellenführer.

Altenstadt freut sich über „Big Points“ im Derby

Die Gäste, bei denen mit Yasin Akcakaya, Philip Bartmann und Jorgo Mavrokefalos kurzfristig drei Leistungsträger ausfielen, wurden dagegen mit jeder Minute stabiler und sicherer. „Unser Start war katastrophal, da hatten wir einige Male Glück“, sagte Schmitt. Peitings Benedikt Multerer (1.) schoss knapp vorbei. Christoph Enzmann (3.) scheiterte an Altenstadts Schlussmann Alex Traxel und Nici Haser (4.) setzte einen Kopfball knapp über den Kasten. Die vierte Großchance der Hausherren brachte dann Ertrag. Einen guten Angriff der Peitinger über die linke Seite vollendete Florian Meier (11.) mit einem Flachschuss, der zum 1:0 ins lange Ecke einschlug.

Gleich im Anschluss zappelte der Ball erneut im Netz der Gäste. Der gut leitende Unparteiische erkannte das vermeintliche 2:0 (15.) wegen Abseits aber nicht an. Nach dem Schuss von Matthias Lotter (17.) – es war die einzige gefährliche Aktion des Peitinger Torjägers –, der über den Kasten ging, ließ der Druck der Gastgeber merklich nach. Kadircan Yapici (23.) gab stattdessen mit einem Kopfball nach einer Ecke das erste offensive Lebenszeichen der Altenstadter ab. Tobias Graun (24.) prüfte im Anschluss Julian Floritz im Peitinger Kasten mit einem sehenswerten Fernschuss. Auch den zweiten Versuch von Yapici (38.) klärte Floritz. Beim abgefälschten Schuss von Raphael Lautenbacher (41.), der kurz vor der Pause zum 1:1 im Tor landete, war er aber machtlos.

Peitinger Ballverlust führt zum 1:2

In der Kabine fand Melzer offensichtlich die richtigen Worte, da die Peitinger deutlich aktiver nach der Pause auf den Platz zurückkehrten. Florian Wörle (50.) und Haser (52.) vergaben die neuerliche Führung. Danach verloren die Hausherren aber wieder den Faden. Die Fehler nahmen zu und einen bestraften die Gäste umgehend. Nach einen Ballverlust im Mittelfeld schaltete Altenstadt blitzschnell um. Graun schickte Simon Schmitt (64.) auf die Reise, der abgeklärt zum 2:1 einschoss. Das Aufbäumen der Peitinger blieb danach überschaubar.

Multerer (66.) schoss vorbei und Wörles Drehschuss (89.) fand auch nicht den Weg ins Ziel. Dazwischen verteidigten die Gäste, die in der Schlussphase noch drei Ü30-Routiniers aus der zweiten Garnitur einwechselten, ihren Vorsprung geschickt und ohne größere Probleme. „Wir hatten am Ende sehr viel Erfahrung auf dem Platz“, sagte Schmitt nach dem Derbysieg schmunzelnd, wobei sich Melzer vor dem Nachholspiel am Mittwoch in Mammendorf kämpferisch gab: „Da werden wir alles versuchen es besser zu machen.“

Statistik:

TSV Peiting 1

TSV Altenstadt 2

Tore: 1:0 (11.) Meier, 1:1 (41.) Lautenbacher, 1:2 (64.) S. Schmitt. Gelbe Karten: Peiting 1, Altenstadt 0. Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 180.