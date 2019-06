Fußball-Relegation: Peiting liegt in Habach schnell zurück

von Paul Hopp schließen

Die heiße Phase der Fußball-Saison hat begonnen: die Relegation. Peiting will rauf in die Bezirksliga, aber Habach erweist sich im Hinspiel als schwerer Gegner.

Habach – Das erste Landkreisduell in der Relegation hat zwar einen Sieger, entschieden ist aber noch nichts. Am gestrigen Abend besiegte der gastgebende ASV Habach den TSV Peiting vor rund 750 Zuschauern mit 2:1 (2:1). Das Rückspiel steigt am kommenden Freitag (18.30 Uhr) in Peiting. Den Habachern würde dabei ein 0:0 zum Erreichen der nächsten Runde reichen. Die Peitinger wären – da in der Relegation die aus dem Europa-Cup bekannte Auswärtstorregel gilt – mit einem 1:0 weiter.

Peiting liegt im Relegationsspiel nach 16 Minuten 0:2 zurück

Habach startete gestern furios in die Partie. Schon in der ersten Minute stand Martin Leiß frei vor dem TSV-Tor, traf den Ball aber nicht. Die Gastgeber machten vor allem über die rechte Seite, dort wirbelte Tobias Habersetzer, viel Druck. Nach einem Einwurf und einer Hereingabe Habersetzers traf Felix Habersetzer per Direktabnahme zum 1:0 (3.). Wenig später schoss Maximilian Nebl nach einem tollen Angriff freistehend daneben (9.). Im Anschluss an einen langen Ball von Peter Diepold in Richtung Strafraum zögerte Peitings Torwart Alexander Mayr zu lange – Leiß war zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (16.). Der ASV kontrollierte das Geschehen. Bei der gefährlichen Flanke von Maximilian Feigl reagierte TSV-Keeper Mayr stark (20.). Urplötzlich war Peiting zurück im Spiel: Nach einem Einwurf kam der Ball zu Elias Heiß, der aus gut 20 Metern abzog und zum 1:2 traf (30.). Auf ASV-Seite hatten Nebl (33.) und Philipp Puchner (38.) Chancen durch Schüsse.

In die zweite Hälfte startete Habach mit viel Elan, doch die Peitinger hatten sich nun besser auf den Gegner eingestellt und standen sicher. Die Gäste, bei denen der rotgesperrte Torjäger Matthias Lotter fehlte, hatten hie und da Offensivaktionen. Die beste Möglichkeit ergab sich in der Nachspielzeit: Peitings Sebastian Krötz brachte den Ball aufs Tor, ASV-Kapitän Benedikt Heckmeier rettete für Torwart Tobias Radiske. Davor hatte eine gefährliche Hereingabe von Habachs Samuel Schatten keinen Abnehmer gefunden (75.). Ein Schuss von Felix Habersetzer wurde abgeblockt (60.).

Peiting war schon fast Meister

Dass Peiting überhaupt in die Relegation muss, ist bitter. Das Team hatte die Kreisliga-Meisterschaft und damit den sicheren Aufstieg am letzten Spieltag verspielt. Lange Zeit war es in der spannenden und engen Liga obenauf.

Auch interessant:

Ein kurzes Gastspiel hat der VfL Denklingen in der Bezirksliga gegeben. Das Team stieg nach nur einer Saison wieder ab.