TSV Peiting zehn Spiele lang der Gejagte

Von: Roland Halmel

Teilen

Rennen und kämpfen: Sowohl dem TSV Peiting (in roten Trikots) als auch dem TSV Altenstadt (hier eine Szene aus dem Hinspiel) steht in der Kreisliga 2 eine arbeitsreiche Frühjahrsrunde bevor. © Roland Halmel

Der TSV Peiting startet in die Frühjahrsrunde - und will Platz eins in der Kreisliga 2 verteidigen. Der TSV Altenstadt hat zum Auftakt ein schwieriges Auswärtsspiel vor sich.

Landkreis – Die Winterpause in der Kreisliga 2 ist zu Ende. Für den TSV Peiting und den TSV Altenstadt ist die Ausgangslage unterschiedlich. Peiting ist als Spitzenreiter der Gejagte, während Altenstadt im gesicherten Mittelfeld relativ entspannt in die verbleibenden zehn Spiele gehen kann.

TSV Peiting erwartet zu Hause den SC Maisach

Zehn Testspiele inclusive der Pokalauftritte bestritt der TSV Peiting im vergangenen Sommer vor dem Start in die Saison. „Das war ein bisschen viel“, gestand Trainer Fabian Melzer. Vor der Frühjahrsrunde war es genau umgekehrt. „Da hätten es ein paar mehr sein dürfen“, bekannte Melzer, nachdem zwei Gegner abgesagt hatten und so nur drei Vorbereitungspartien gegen den SV Raisting (2:2), den TSV Murnau (0:2) und den SVO Germaringen (2:1) gespielt werden konnten. „Die Ergebnisse sind eher durchwachsen, aber wir haben einiges ausprobiert“, berichtete Melzer. Unter anderem baute er Nachwuchsmann Maximilian Heiß ein, der sich gleich in den Vordergrund spielte. „Er hat das super gemacht und sich in der Verteidigung etabliert“, sieht Melzer in dem Abwehrspieler durchaus einen Kandidaten für die Startelf. Überhaupt war er mit dem Trainingseifer seiner Schützlinge sehr zufrieden: „Alle haben sehr gut mitgezogen“, urteilte der TSV-Coach.

Die Aussicht auf den Meistertitel scheint dabei durchaus einen positiven Effekt gehabt zu haben. „Wir sind Tabellenführer, und die Pole Position wollen wir auch bis zum Saisonende verteidigen“, macht Melzer die Ansprüche der Peitinger deutlich. „Das wird aber sehr schwer, weil uns starke Gegner im Nacken sitzen“, so der Coach. Umso wichtiger wäre es, einen guten Start hinzulegen.

Der TSV erwartet an diese Samstag den SC Maisach (15 Uhr), gegen den es im Hinspiel ein 3:3-Unentschieden gab. „Im ersten Spiel nach so einer langen Pause ist es schwierig zu sagen, wo man steht. Dnnoch ist unser Ziel ein Heimdreier“, sagt Melzer vor dem Vergleich mit abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten.

TSV Altenstadt tritt am Sonntag beim FC Penzing an

Fast fünf Monate hat der TSV Altenstadt kein Punktspiel mehr bestritten. „Deshalb freuen wir uns alle auf den Start“, sagt Spielertrainer Christoph Schmitt. Er ist froh, dass die Winterpause am Sonntag mit dem Gastspiel beim FC Penzing (16 Uhr) endet. „Die Vorbereitung verlief gut, die Mannschaft hat super mitgezogen,“ so Schmitt. Seine Mannschaft, die als Tabellensechster sowohl nach vorn als auch hinten viel Luft hat, bekam über den Jahreswechsel ein neues Gesicht.

Mit Egzon Gashi und Attakan Ceylan treten zwei Offensivkräfte fußballerisch etwas kürzer. Dominik Streit wird wegen eines Auslandssemesters fehlen. Dazu müssen die Altenstädter auf die drei Langzeitverletzten Dennis Bartmann, Michael Coban und Yunus Calis bis auf weiteres erst einmal verzichten. „Die Ausfälle können wir aber mit dem verbleibenden Kader und mit ein paar Spielern, die wir aus der zweiten Mannschaft hochgezogen haben, sehr gut kompensieren“, so Schmitt. Er ist zuversichtlich, in der Frühjahrsrunde ein konkurrenzfähiges Team aufbieten zu können.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

In den Testspielen konnte der TSV sein Leistungsvermögen noch nicht so recht abrufen. „Da gab es Höhen und Tiefen, wobei wir auch einiges ausprobiert haben“, berichtet Schmitt, der die Vorbereitungsergebnisse nicht überbewerten will. „Unterm Strich bin ich mit den letzten Wochen zufrieden. Den Schwung müssen wir jetzt auch nach Penzing mitnehmen“, so Altenstadts Spielertrainer. Penzing ist Tabellenvierter und hat mit sechs Punkten Rückstand auf den Zweiten durchaus noch Chancen auf einen Platz ganz weit vorn. „Der FCP ist ein starker Gegner, der uns gleich zu Beginn alles abverlangen wird“, hat Schmitt großen Respekt vor den Penzingern, gegen die es im Hinspiel ein 1:1 gab. Verstecken wollen sich die Altenstadter keineswegs: „Wir werden mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen“, verspricht Schmitt.

Sein Ziel für die restlichen zehn Partien: „Wir wollen so schnell wie möglich Punkte sammeln, um den Abstand auf die Relegationsplätze zu vergrößern“, so Schmitt.