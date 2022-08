Derbyzeit in Schwabbruck: Zwei Kunstschüsse, zwei Elfmeter und ein später Ausgleich

Fussball: Kreisklasse 8

Die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien und der SV Hohenfurch lieferten sich ein Derby in der Kreisklasse 8, das einige Aufreger und ein turbulente Schlussphase bereit hielt.

Schwabbruck/Hohenfurch – In Sachen „Schusstechnik“ hat es Michael Eiband noch voll drauf. Gekonnt und mit ordentlich Tempo beförderte er den Ball von dannen, der neben der Auswechselbank gelegen war. Auf die Vorführung seiner technischen Fertigkeiten hätte der Trainer des SV Hohenfurch lieber verzichtet, denn sie war auch Ausdruck seiner Enttäuschung.

In der Nachspielzeit hatte der SVH im Kreisklasse-Derby bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien noch den 2:2-Ausgleich kassiert – durch einen Distanzschuss von Manfred Breitschädel, der in ganz besonderer Flugkurve ins Tor geflogen war. Zuvor war eine Freistoßflanke von Daniel Meßmer in der Hohenfurcher Mauer gelandet, der Ball war abgeprallt. Breitschädel, quasi der letzte Mann der aufgerückten SpVgg, hatte nur mehr wenig Chancen: „Den muss ich nehmen“, sagte der Spieler mit der Trikotnummer zwei. Irgendwie hielt er drauf, heraus kam sein drittes Pflichtspieltor.

Hohenfurch geht zweimal in Führung

Das Unentschieden ist „für uns ärgerlich“, sagte SVH-Trainer Eiband. „Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. Aber wir haben uns selbst nicht belohnt.“ Das Ergebnis fühlte sich für die Gäste „eher wie eine Niederlage“ an. Ein wenig anders fiel das Fazit von Norbert Mayr aus. „Wir haben uns das Unentschieden erarbeitet“, sagte der Coach der SpVgg, der seinen im Urlaub weilenden Sohn Bastian Mayr vertrat. In der ersten Hälfte „haben wir nicht gut gespielt“. Nach dem 0:1-Rückstand zur Pause „hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt“. Die Leistung in der zweiten Hälfte „war okay. Darauf kann man aufbauen“, sagte Mayr.

Einig waren sich beide Trainer darin, dass in dem neuen Spielformat mit kleinen Ligen im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrunde Unentschieden kaum weiterhelfen. Beide Teams stehen nach zwei Partien mit zwei Punkten da. „Das ist mager“, sagte Mayr. Eiband bedauerte, nicht vier Zähler auf dem Konto zu haben. „Die Jungs haben dafür viel investiert.“

+ Das Foto zeigt Hohenfurchs Kapitän Peter Schröfele, der einen Handelfmeter zum 1:0 für die Gäste verwandelt. © www.holger-wieland.de

In der ersten Hälfte zeigten die Gäste aus Hohenfurch die klar bessere Spielanlage. Die SpVgg hatten durch die Kopfbälle von Florian Bauer (8.) und Meßmer (27.) zwei gute Chancen, lieferten sonst aber viel Stückwerk ab. Wirklich gefährlich wurde Hohenfurch erstmals durch den Schuss von Leonhard Grimm, den SpVgg-Keeper Stefan Hofmann stark zur Ecke lenkte (29.).

Einen missglückten Torwart-Abschlag der Gastgeber nutzten die Hohenfurcher zu einem Gegenzug – Nico Schönfelder scheiterte knapp (35.). Gleich darauf ein Spielzug über Nico Bayer; dessen Hereingabe wehrte Christoph Kögel so ab, dass der Schiedsrichter auf Handspiel entschied. Für Trainer Mayr eine ungerechtfertigte Entscheidung. Hohenfurchs Peter Schröfele traf zum 1:0 (37.). Kurz darauf verpasste Leonhard Grimm einen weiteren Treffer (39.).

SpVgg schafft zweimal Ausgleich durch Kunstschüsse

In der zweiten Hälfte zeigte Schwabbruck/Schwabsoien eine klare Leistungssteigerung. Eiband sah „viele lange Bälle, das war für uns schwer zu verteidigen“. Das Spiel verlagerte sich in die Hohenfurcher Hälfte, die SpVgg kam vermehrt zu Standards. Bauer scheiterte erneut mit einem Kopfball (54.). Für den 1:1-Ausgleich sorgte schließlich Meßmer mit einem kunstvoll geschossenen Freistoß, der sich aus 22 Metern ins Netz senkte (70.). Auf der anderen Seite hatte Hohenfurch durch den Kopfball von Felix Erhard eine Riesenchance (75.). Eine Aktion von Meßmer gegen Bayer führte erneut zu einem Hohenfurcher Strafstoß: Michael Grimm verwandelte zum 2:1 (77.).

Die Partie wurde nun hitziger geführt, zweimal forderten die heimischen Fans Elfmeter. In der Nachspielzeit scheiterte Matthias Kögel an Gäste-Keeper Jakob Gast. Die folgende Ecke führte letztlich zu einem Freistoß. In dessen Nachgang traf Breitschädel zum umjubelten 2:2. Hohenfurch hatte noch die Chance zum „lucky punch“: Mit der allerletzten Aktion scheiterte Leonhard Grimm mit einem Kopfball.

Statistik:

SpVgg S’bruck/S’soien 2

SV Hohenfurch 2

Tore: 0:1 (37.) Schröfele (Handelfmeter), 1:1 (70.) Meßmer, 1:2 (77.) M. Grimm (Foulelfmeter), 2:2 (90.+3) Breitschädel. Gelbe Karten: S’bruck/S’soien 3, Hohenfurch 1. Schiedsrichter: Dietmar Fuchs. Zuschauer: 100.