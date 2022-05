„Vier richtig geile Spiele“ als Abschiedstour: SpVgg trennt sich von Trainer Hubert Strobel

Von: Paul Hopp

Jakob Hartmann, Fußballspieler der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien im Kreisklasse-Spiel gegen den TSV Schondorf. © www.holger-wieland.de

Die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien steht in der Kreisklasse 4 gut da. Dennoch hat der Verein die Entscheidung gefällt, nicht mehr mit Coach Hubert Strobel weiterzumachen.

Schwabbruck/Schwabsoien – Der Blick aufs Restprogramm seines Teams löst bei Hubert Strobel regelrecht Begeisterung aus. „Das sind vier richtig geile Spiele“, sagt der Trainer der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. Am Sonntag geht’s zum FSV Eching – da kann die SpVgg den Nachbarn Hohenfurch, Kinsau und Hohenpeißenberg im Abstiegskampf der Kreisklasse 4 Schützenhilfe leisten.

SpVgg Schwabbruck kann Saison als Dritter abschließen

Danach stehen Duelle mit dem Spitzenreiter, SV Unterdießen, und dem Zweiten, FC Wildsteig/Rottenbuch, an. Das „grande finale“ bildet das Auswärtsspiel gegen den TSV Peiting II – dort war Strobel lange Jahre in der Vorstandschaft aktiv. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die ganze Sache dann aber doch für den Coach, der seit 2019 im Amt ist: Die vier restlichen Partien sind Strobels Abschiedstour bei der SpVgg. Die Abteilungsleitung mit Andreas Köhler (TSV Schwabbruck) und Fabian Sepp (SV Schwabsoien) hat entschieden, ab der kommenden Saison auf einen anderen Trainer zu setzen.

Der Entschluss wurde Strobel bei einem Gespräch im Vereinsheim, im Januar mitgeteilt. „Das kam für mich überraschend. Ich hätte weiter gemacht – und das auch gern“, sagt der 56-Jährige, der in Schwabsoien lebt. Klar, da waren die vier letzten Spiele vor der Winterpause, aus denen die SpVgg (nach einem 1:0 über Titelaspirant Wildsteig/Rottenbuch) nur einen Zähler holte. „Da war ich selbst am Rätseln.“ Doch insgesamt lief die Saison gut. Die SpVgg überwinterte als Sechster – wenngleich das in der sehr engen Kreisklasse 4 bedeutete, dass der Vorsprung auf die Abstiegszone nur fünf Punkte betrug.

Trainer: Hubert Strobel war seit 2019 für die erste Mannschaft der SpVgg tätig, davor coachte er die A-Jugend. © SpVgg

Im direkten Gespräch ist Strobel anzumerken, dass ihn die Demission immer noch beschäftigt – „ein bisserl suspekt“ sei ihm der Vorgang. Zugleich betont der B-Lizenz-Inhaber: Sich von einem Trainer zu trennen und einen anderen zu holen, „ist für einen Verein legitim“. Zunächst war er der Meinung, die Trennung gelte sofort. Man einigte sich schließlich darauf, dass er die Rückrunde noch als Coach absolviert. Es sei, so der Trainer, schon die Frage gewesen, wie motiviert die Spieler noch sind.

Doch das Team bewies Charakter: „Die Jungs haben voll mitgezogen“, freut sich Strobel. Auf die Mannschaft lässt er ohnehin nichts kommen: Im Training sind „meistens über 20 Leute“. Das Team „ist unwahrscheinlich intakt“. Der Einsatz und der Fleiß spiegeln sich in den Resultaten wider: Von sechs Partien im Jahr 2022 hat die SpVgg fünf gewonnen – es sieht danach aus, als könnte am Ende der dritte Platz herausspringen. 2018 stieg die SpVgg als Zweiter der A-Klasse 8 in die Kreisklasse auf. In der Relegation besiegte das Team damals den SC Böbing (0:0, 2:1).

Abteilungsleitung will neue Impulse setzen

Laut der Abteilungsleitung gibt es einen Grund, warum die Zusammenarbeit nicht weitergeführt wird: Es ist die Tatsache, dass ein Großteil der zumeist jungen Spieler Strobel seit fünf, sechs Jahren schon als Coach haben. Vor seinem Engagement bei der ersten Mannschaft betreute er die A-Jugend. „Unser Anlass war, einen neuen Impuls reinzubringen und den Spielern neue Entwicklungsmöglichkeiten zu geben“, sagt Fabian Sepp. Der Abteilungsleiter spielt selbst im Team der SpVgg – beim 2:0 zuletzt gegen Hohenpeißenberg trat er auch als Torschütze in Aktion. Mit Strobel als Trainer „sind wir nach wie vor absolut zufrieden“. Wichtig war der Abteilungsleitung: „Wir wollten eine saubere Trennung.“ Wer wisse schon, ob es nochmals eine Zusammenarbeit ansteht. „Man sieht sich immer zweimal im Leben“, sagt Sepp.

Abteilungsleiter: Fabian Sepp führt zusammen mit Andreas Köhler die Fußballer der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. © Fupa.net

Was er in der kommenden Saison fußballerisch macht, „weiß ich noch nicht“, sagt Strobel. „Eventuell mache ich eine Pause.“ Ein, zwei lose Kontakte zu anderen Vereinen habe es gegeben, doch der Schwabsoiener will nicht einfach irgendwo ein Amt annehmen: „Es muss passen.“ Wichtig sei ihm bei der Arbeit „das Gemeinschaftliche“.

Bastian Mayr ist Nachfolger von Hubert Strobel

Während der Corona-Pandemie hat Strobel auch auf ungewohnte Methoden wie Badminton und Yoga gesetzt, um die Spieler bei der Stange zu halten. Neben ihm werden auch Co-Trainer Helmut Meßmer und Torwarttrainer Tobias Robl aufhören. Die Nachfolge ist indes geklärt: Bastian Mayr wird künftig die SpVgg trainieren, seit Vater Norbert übernimmt die zweite Mannschaft.

Bastian Mayr, aus Burggen stammend und in Schongau wohnhaft, spielte höherklassig – als A-Jugendlicher beim FC Augsburg, danach unter anderem beim TSV Landsberg und beim FC Memmingen. Für den 37-Jährigen, der zuletzt pausierte, ist es die erste Station als Trainer. Vor ein paar Jahren, erzählt Fabian Sepp, habe man schon Kontakt miteinander gehabt: „Jetzt hat es gepasst.“ Der Abteilungsleiter ist gespannt: „Für beide ist es ein interessantes Projekt.“