Totopokal-Finale: TSV Peiting bezwingt Bezirksligisten - „ein überraschend geruhsamer Nachmittag“

Von: Roland Halmel

Glückliche Pokalsieger: Die Spieler, Trainer und Betreuer des TSV Peiting freuen sich über den klaren Erfolg im Finale gegen Unterpfaffenhofen. © Roland Halmel

Das Selbstbewusstsein ist zurück: Die Fußballer des TSV Peiting haben im Pokalfinale gewonnen. Vom Gebolze zuletzt war nichts mehr zu sehen.

Peiting – Eine Woche zuvor waren die Fußballer des TSV Peiting nach der Pleite gegen Altenstadt noch mit hängenden Köpfen vom Platz geschlichen. Im Pokalfinale des Kreis Zugspitze an gleicher Stelle durften die Mannen von Trainer Fabian Melzer am Samstag dagegen ausgelassen jubeln. Das „Finale Dahoam“ gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering entschied der Tabellenzweite mit 4:0 (2:0) für sich.

„Das war ein überraschend geruhsamer Nachmittag“, sagte Melzer gut gelaunt, nachdem er in dieser Saison schon Zitterspiele in Serie miterleben musste. „Das Mittwoch-Spiel hat uns sichtlich gut getan.“ Aus dem Sieg in Unterzahl in Mammendorf hatte Peiting Selbstbewusstsein geschöpft, um nun auch den Bezirksligisten über weite Strecken zu beherrschen. „Wir haben uns auch endlich wieder getraut, Fußball zu spielen.“ Das ordentliche Passspiel, das nun statt dem zum Teil wilden Gebolze zuvor zu sehen war, sei ein weiterer Erfolgsfaktor gewesen. Nicht unterschlagen wollte der TSV-Coach aber auch die Aufstellung der Gäste. „Unterpfaffenhofen war nicht in Bestbesetzung da“, ergänzte Melzer, nachdem der abstiegsbedrohte SCU vor dem vorentscheidenden Nachholspiel am Dienstag gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt angeschlagene Spieler schonte.

TSV Peiting: Sieg auch in der Höhe verdient

„Trotzdem hat die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Melzer. Mit dem Titel sicherte sich der TSV neben einem attraktiven Gegner aus der Landes- oder Bayernliga für die kommende Pokalrunde auch noch 1350 Euro vom Sponsor „Lotto Bayern“. „Da wird bei der Siegesfeier schon das eine oder andere Kaltgetränk rausschauen“, sagte er gut gelaunt.

Wirbelte im Angriff: Peiting Andreas Neumaier (in Blau) legte ein Tor auf und holte einen Elfmeter raus. © Roland Halmel

Für gute Stimmung vor dem Endspiel sorgte zunächst die Schongauer Stadtkapelle mit ihrem musikalischen Einlage. Das schien die Hausherren durchaus zu beflügeln, da Christoph Hertl (5.) gleich die erste Möglichkeit zur Führung verwertete. Auf Zuspiel von Andreas Neumaier beförderte er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Kurz danach vergab Florian Grasl (10.) eine gute Ausgleichschance der Gäste. Das blieb aber die einzige gefährliche Aktion des Bezirksligisten bis zur Pause, da die Peitinger Abwehr ansonsten nichts anbrennen ließ. Mehr zu tun hatte die SCU-Defensive. Als gleich zwei TSV-Stürmer vor dem gegnerischen Kasten auftauchten, brachte Mahir Halilovic, der Torhüter der Gäste, Neumeier zu Fall, woraufhin der gut leitenden Unparteiische Felix Wolf auf den Punkt zeigte. Christoph Enzmann (22.) ließ sich die Elfmeterchance nicht entgehen und versenkte das Spielgerät zum 2:0. Danach dominierten die Peitinger klar das Geschehen. Neumeier (25.), Enzmann (29.) und Hertl (36.) verpassten das dritte Tor.

Ein Doppelschlag macht alles klar

Nach dem Wechsel bemühte sich der SCU, mehr Druck aufzubauen. Erneut Grasl (58.) sorgte auch mit einem Distanzschuss für Gefahr. Kurz danach machten die Hausherren mit einem Doppelschlag aber alles klar. Einen Flachschuss von Christoph Eberle beförderte Benedikt Multerer (63.) in den Kasten. Gleich im Anschluss staubte der eingewechselte Matthias Lotter (66.) nach einem Multerer-Schuss zum 4:0 ab. Danach ließen es beide Teams austrudeln. Jeweils eine Chance auf beiden Seiten bekamen die 200 Zuschauer noch geboten, dann war das relativ spannungsarme Pokalfinale vorbei.