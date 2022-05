TSV Bernbeuren: Motiviert bis in die Haarspitzen

Von: Christian Heinrich

Martin Schmölz vom TSV Bernbeuren schießt im Spiel gegen Günzlhofen einen Elfmeter und trifft zum 1:2. © www.holger-wieland.de

Der TSV Bernbeuren braucht im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga 2 unbedingt Punkte. Zum Auswärtsspiel gegen Oberweikertshofen II reist das Team zuversichtlich.

Bernbeuren – Michael Boos bezeichnet sie als die „Wochen der Wahrheit“. Bis zum 28. Mai entscheidet es sich, ob der Trainer des TSV Bernbeuren seine Mannschaft noch vor dem Gang in die Relegation bewahren kann. „Wenn du einen Dreier holst, bist du schnell auf Platz neun“, lautet seine Rechnung, um die Abstiegszone hinter sich zu lassen. In diesem Jahr hat der TSV jedoch bisher nie mehr als ein Remis ergattern können. Klappen mit dem ersten Sieg soll es am Sonntag (15 Uhr) bei der U21 des SC Oberweikertshofen.

Die Vorzeichen stehen gut. „Bei denen geht es um nichts mehr“, weist Boos darauf hin, dass der Tabellensechste weder um den Klassenerhalt in der Kreisliga 2 bangen muss, noch in den Kampf um die Vergabe der beiden Aufstiegsplätze eingreifen kann. Da der Sportclub zwar eine feine, mit talentierten Kicker besetzte Mannschaft besitzt, aber auch eine ziemlich unerfahrene, steigen die Chancen für den Tabellenelften. „Wir können mit Kampf und Leidenschaft punkten“, versichert Boos. Er ist überzeugt, dass seine Balltreter die größere Motivation mitbringen.

Über sich hinauswachsen müssen die Bernbeurener sowieso, weil ihnen wahrscheinlich wichtiges Personal fehlen wird. Patrick Landes und Manuel Jäger haben sich krankgemeldet. „Ich gehe davon aus, dass sie nicht spielen werden“, ist Boos skeptisch, dass das Duo noch rechtzeitig gesund wird. Mit Landes muss er auf seinen Strippenzieher im Mittelfeld verzichten, mit Jäger auf einen gefährlichen und schnellen Stürmer. „Sie werden uns abgehen“, räumt der Coach schon jetzt ein.