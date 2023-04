Siegtreffer in der Nachspielzeit — Erleichterung beim TSV Ingenried, Enttäuschung beim SC Böbing

Von: Paul Hopp

Viel Einsatz, viel Kampf: Die Spieler des TSV Ingenried (in dunkelbraunen Trikots) und des SC Böbing lieferten sich ein unterhaltsames A-Klassen-Spiel, in dem am Ende fünf Tore fielen. Ingenried gewann gegen die zuletzt dreimal siegreichen Böbinger mit 3:2. © Holger Wieland

Viel Kampf, viel Einsatz und zwei späte Tore: Beim Duell zwischen dem TSV Ingenried und dem SC Böbing in der A-Klasse war einiges los.

Ingenried/Böbing – Die eine gute Chance, einen Freistoß aus knapp 20 Metern, hatte Moritz Vetter noch vergeben. Der wahrlich nicht gut getroffene Ball segelte ziemlich weit am Tor vorbei. Eine Aktion, die für den TSV Ingenried umso bitterer wurde, als gleich darauf Maximilian Schesser für den SC Böbing den 2:2-Ausgleich (85.) erzielte.

Doch Vetter bekam nochmals eine Gelegenheit – und diesmal machte er alles richtig. Soeben hatte der gut leitende Unparteiische Alexander Vollmer eine zweiminütige Nachspielzeit angekündigt, da segelte ein langer Freistoß von Manfred Leonhart an der rechten Außenlinie nach vorn. Vetter nahm den Ball auf, fackelte nicht lang und drosch die Kugel aus spitzem Winkel zum 3:2-Siegtreffer ins Netz.

TSV Ingenried gelingt erster Sieg in Abstiegsrunde

Ein Tor, das auf Seiten des TSV Ingenried für einen gewaltigen Jubelschrei und letztlich auch für Erleichterung sorgte. Im vierten Spiel der Abstiegsrunde war dem A-Klassisten endlich der erste dreifache Punktgewinn gelungen. „Ganz wichtig“ nannte Johannes Echtler das Resultat. Der TSV-Spielertrainer verfolgte die Partie verletzungsbedingt ausschließlich von der Bank aus. Was er von den Seinen auf dem nassen und deswegen auch tiefen Ingenrieder Sportplatz sah, „hat mir gut gefallen“. Wie schon zuletzt gegen den FC Penzberg II (0:1) habe man taktisch diszipliniert gespielt. Doch diesmal kam ein positiver Aspekt hinzu: „Heute haben wir die Tore gemacht“, sagte Echtler.

SC Böbing vermisst Torjäger Fabian Kees schmerzlich

Die Böbinger hingegen offenbarten – im Vergleich zu ihren bisherigen allesamt siegreichen Auftritten in der Abstiegsrunde – regelrecht Ladehemmung. Coach Richard Baarfüßer, der als Nachfolger von Pascal Jaensch das Team vorerst bis zum Saisonende betreuen wird, sprach von einer „schlechten Leistung quer durch die ganze Mannschaft“. Ingenried habe, auch aufgrund seines kämpferischen Einsatzes, verdient gewonnen. Die Gäste mussten obendrein auf ihren Torjäger Fabian Kees (sieben Treffer in drei Partien) verzichten, der gestern berufsbedingt verhindert war.

Mroitz Vetter trifft mit sattem Schuss zum 3:2

Die erste Großchance hatten die Böbinger, doch Simon Kees, der auf der rechten Außenbahn für viel Betrieb sorgte, köpfte nach einer Ecke den Ball knapp daneben (9.). Danach hatten die Gäste Glück: Im Anschluss an eine Ingenrieder Ecke köpfte ein SC-Spieler an die Latte des eigenen Tores (26.). Just, als die Böbinger durch Schesser (36.) und Dominik Schuster (41.) zwei hochkarätige Chancen vergeben hatten, schlug Ingenried zu: Stefan Schweiger erzielte mit einer Bogenlampe aus gut 35 Metern das 1:0 (42.). Im Gegenzug scheiterte SC-Stürmer Yannik Lindinger an TSV-Torwart Thomas Vetter.

Gleich nach dem Wiederbeginn führte der erste Gäste-Angriff zum 1:1-Ausgleich durch Andreas Wörmann (46.). Die Gäste hatten zwar ein wenig mehr Ballbesitz, doch Ingenried konnte sich immer wieder befreien und offensiv Aktionen setzen. Nach einer Freistoßflanke von Simon Erhard brachten die Böbinger den Ball nicht weg, Efstathios Moutafidis zog im Strafraum ab und traf zur Ingenrieder 2:1-Führung (61.). In der Folge war Kampf Trumpf.

Die Partie war von zahlreichen verbissen geführten Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt. Böbings David Keßler (64.) scheiterte ebenso knapp wie Ingenrieds Leonhart im Anschluss an eine Freistoßflanke (76.). Nach einer Rettungsaktion im Ingenrieder Strafraum forderten die Gäste vehement, aber auch erfolglos Elfmeter (79.). In der Schlussphase drängten beide Teams noch auf Tore. Letztlich fiel auf beiden Seiten jeweils noch eines.

Statistik:

TSV Ingenried 3

SC Böbing 2

Tore: 1:0 (42.) Schweiger, 1:1 (46.) Wörmann, 2:1 (61.) Moutafidis, 2:2 (85.) Schesser 3:2 (90.) M. Vetter. Gelbe Karten: Ingenried 3, Böbing 3. Schiedsrichter: Alexander Vollmer. Zuschauer: 40.