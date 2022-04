Eine vermeintliche Pflichtaufgabe für den TSV Peiting

Von: Roland Halmel

Wehrhafter Gegner: Im Hinspiel im vergangenen August mussten sich die Peitinger (in roten Trikots, hier Christoph Enzmann) gegen Moorenweis mit einem 1:0 begnügen. © Ralf Ruder

Kreisliga-Primus TSV Peiting ist zu Gast beim Schlusslicht TSV Moorenweis. Trainer Fabian Melzer warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen - und das aus gutem Grund.

Peiting – Knappe Spiele zu seinen Gunsten zu entscheiden, ist eine Qualität, die Meisterschaften entscheiden kann. Was dieses Kriterium betrifft, hat der TSV Peiting beste Chancen, den Titel in der Kreisliga 2 zu holen. Schließlich holten die Mannen von Coach Fabian Melzer in dieser Saison schon sechsmal einen Sieg mit nur einem einzigen Tor Vorsprung. Auf solche Zitterpartien wie in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause gegen potenzielle Abstiegskandidaten (3:2 gegen Jahn Landsberg, 1:0 gegen Maisach, jeweils zuhause) kann Melzer aber gern verzichten.

Allerdings will er eine solche enge Kiste auch im Nachholspiel am Mittwoch, 13. April, beim TSV Moorenweis nicht ausschließen (19.30 Uhr). „Gegen Moorenweis haben wir uns schon immer schwer getan“, räumt Melzer ein. Den großen Unterschied in der Tabelle – sein Team führt das Tableau an, die Hausherren sind abgeschlagener Tabellenletzter und in akuter Abstiegsgefahr – versucht er, auszublenden. „Das wird ein schwieriges Auswärtsspiel, noch dazu mit Flutlicht“, sagt Melzer. Er erwartet einen Gegner, der allein schon seiner prekären Tabellensituation wegen alles versuchen wird, seinem Team ein Bein zu stellen. Im Hinspiel, das die Peitinger – wen wundert’s? – nur knapp mit 1:0 gewannen, wäre das den Moorenweisern auch fast geglückt.

Personell kann Melzer bei der heutigen Pflichtaufgabe fast aus dem Vollen schöpfen. Neben Elias Heiß, der weiterhin fehlt, pausiert nur Christoph Hertl wegen muskulärer Probleme. „Ich habe aber immer noch viel Auswahl“, sagt Melzer mit Verweis auf seinen üppigen Kader.