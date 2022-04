Kein Tor beim Schlusslicht - Peiting lässt gegen TSV Moorenweis Federn

Von: Roland Halmel

Peitings Stürmer Matthias Lotter beim Fallrückzieher-Versuch (hier im Spiel gegen die FT Jahn Landsberg). © Roland Halmel

Peitings Trainer Fabian Melzer hatte vor dem TSV Moorenweis gewarnt. Doch das half nix. Im Auswärtsspiel gelang dem Spitzenreiter kein Sieg - und ein Verfolger holte auf.

Peiting – Drei Spiele in Folge gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller bescherte der Spielplan der Kreisliga 2 dem TSV Peiting nach der Winterpause. In den ersten beiden reichte es für den Spitzenreiter zu glanzlosen Pflichtsiegen (1:0 gegen Maisach, 3:2 gegen Jahn Landsberg). In der dritten Partie am vergangenen Mittwoch beim TSV Moorenweis ließen die Peitinger jedoch Federn.

Beim abgeschlagenen Schlusslicht kam die Mannschaft von Trainer Fabian Melzer in diesem Nachholspiel nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. An der Tabellenspitze ist es jetzt richtig spannend geworden, nachdem sich Verfolger Günzlhofen im Gastspiel in Altenstadt keine Blöße geleistet hatte. Der Vorsprung der Peitinger auf die Günzlhofener beträgt jetzt nur noch einen einzigen Punkt.

Peiting hat viel Ballbesitz, schießt aber kein Tor

Fabian Melzer hatte wohl schon geahnt, dass seiner Mannschaft alles andere als ein Spaziergang bevorstehen würde. „Das ist schade, aber die Bedingungen waren alles andere als einfach und der Gegner ist extrem tief gestanden“, sagte der Peitinger Coach. Er wunderte sich darüber, dass die Moorenweiser in ihrem Bemühen, unbedingt einen Gegentreffer vermeiden zu wollen, auf Offensivaktionen völlig verzichteten. „Ein Unentschieden hilft ihnen ja auch nicht weiter“, so Melzer mit Verweis auf die taktische Grundordnung der Hausherren, die aus sechs Verteidigern und vier Mittelfeldspielern, aber keinem einzigen Stürmer bestand.



Die schwierigen Platzverhältnisse machten es den Peitingern zudem extrem schwer, ihre spielerische Überlegenheit auszuspielen. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Das hat auf diesem Kartoffelacker aber nicht sehr viel gebracht“, so Melzer. Peitings Trainer musste hilflos zusehen, wie seinen Spielern auf dem holprogen Geläuf zahlreiche Bälle versprangen.



In der zweiten Hälfte kam auch noch ein zunehmend feuchter Untergrund hinzu, der ein kontrolliertes Spiel zusätzlich erschwerte. Melzer wollte die Gründe für die zwei verlorenen Punkte aber nicht nur auf die äußeren Umstände schieben. „Wir hatten viele Standards, aus denen wir aber nichts gemacht haben.“ Vor allem bei ruhenden Bällen hatte er sich mehr Ertrag erhofft. Sein Team belagerte mehr oder weniger über 90 Minuten den Moorenweiser Strafraum , wobei zwingende Chancen Mangelware blieben.

In der ersten Hälfte traf Matthias Lotter das Außennetz. Nach der Pause kamen Nicola Haser, Andreas Neumeier und Tobias Hindelang zu Chancen, die aber auch nichts einbrachten. In der Schlussphase wurde es dann zunehmend hektisch. Mit zahlreichen Karten brachte der Schiedsrichter Farbe ins Spiel. Peitings Benedikt Multerer (81.) sowie Patrick Saur (81.) und Florian Riedmaier (90.+1) auf Seiten der Hausherrren verabschiedeten sich mit der Ampelkarte vorzeitig. Auf das Resultat hatten diese Hinausstellungen aber keine Auswirkungen.



Im Gastspiel am Ostermontag beim TSV Utting (13.30 Uhr) ist Melzer guter Dinge, dass wieder ein ordentliches Fußballspiel zustande kommt. „Utting will ja auch mitspielen“, so Melzers Einschätzung des Tabellenvierten, den sein Team im Hinspiel mit 2:1 bezwang.



Statistik:

TSV Moorenweis 0

TSV Peiting 0

Tore: Fehlanzeige. Gelbe Karten: Moorenweis 3, Peiting 2. Gelb-rote Karten: Moorenweis: Saur (81.), Riedmair (90.+1), Peiting: Multerer (81.). Schiedsrichter: Martin Dänner (SV Am Hart München). Zuschauer: 60.