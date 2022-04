TSV Peiting will mit Wohlfühlprogramm zurück an die Spitze - Derby gegen Altenstadt

Von: Roland Halmel

Teilen

Wer setzt sich im Derby durch? Christoph Schmitt (l., in Schwarz) und seine Altenstadter sind bei Andreas Neumeier und dem TSV Peiting zu Gast. © Roland Halmel

Der TSV Peiting hat die Tabellenführung in der Kreisliga 2 verloren. Die will das Team zurückholen - und hat dafür vor dem Derby gegen Altenstadt etwas für Geist und Körper getan.

Peiting/Altenstadt – Zuletzt lief es für den Fußball-Kreisligisten TSV Peiting alles andere als erhofft. Gegen den Abstiegskandidaten Moorenweis reichte es nur zu einem Remis und beim Verfolger in Utting kam der TSV mit 0:3 unter die Räder. Wer jetzt erwartet hätte, dass Coach Fabian Melzer nach dem Verlust der Tabellenführung die Zügel anziehen würde, sah sich getäuscht. „Am Dienstag war statt Training Geselliges angesagt“, sagt Melzer. Er setzte auf etwas Erholung für Körper und Geist.

Auf diese Weise hofft er, seine Mannschaft für den Saisonendspurt wieder in die Erfolgsspur setzen zu können. Sechs Punktspiele und das Toto-Pokal-Finale stehen für die Peitinger noch an. Das fordernde Programm läutet an diesem Samstag (15 Uhr) das Derby daheim gegen den TSV Altenstadt ein. „Altenstadt hat eine gute Mannschaft, die aber einige Punkte liegen ließ und deshalb in der Tabelle nicht so gut dasteht, wie sie es könnten“, lobt Melzer den Lokalrivalen, gegen den es in der Vergangenheit stets enge und hart umkämpfte Duelle gab. Das letzte gewannen die Altenstadter auf eigenem Platz mit 3:2.

Derby-Rivalen überhäufen sich mit gegenseitigem Lob

Überhaupt zeigt sich bei den Aufeinandertreffen der beiden Teams, dass die Heimmannschaft einen gewissen Vorteil hat. Denn acht der vergangenen zehn Nachbarschaftsduelle entschieden die Gastgeber für sich. „Wir wollen zuhause auch anders auftreten als zuletzt in der Fremde“, sagt Melzer und erwartet von seiner Truppe gegen den Tabellensechsten eine entsprechende Reaktion.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Wer die Favoritenrolle innehat, dürfte indes geklärt sein. „Die schieben wir in Richtung Peiting“, sagt Altenstadts Spielertrainer Christoph Schmitt gut gelaunt. „Peiting hat eine super Mannschaft, in der kein Mannschaftsteil abfällt und deren großes Plus der großen Kader ist“, lobt er den Kontrahenten fast schon überschwänglich.

Auch wenn die Altenstadter noch Punkte brauchen, um den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern, haben die Gastgeber den größeren Druck. Das weiß auch Schmitt, der gegenüber der Vorwoche mit dem ein oder anderen Rückkehrer rechnen kann. Wobei es auch wieder ein paar erkrankte Spieler gibt. Fraglich ist bei den Gästen zudem der Einsatz des angeschlagene Mittelfeldmanns Jorgo Mavrokevalos. Einige personelle Fragezeichen muss auch Melzer klären: „Die Aufstellung wird deshalb erst nach dem Abschlusstraining am Freitag festgelegt.“