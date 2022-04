Ein völlig missglückter Nachmittag für den TSV Peiting - Punkte weg, Tabellenführung weg

Von: Roland Halmel

Teilen

Christoph Hertl (rechts), Fußballspieler des Kreisligisten TSV Peiting. © Roland Halmel

Ein Unglück kommt selten allein: Der TSV Peiting verlor nicht nur beim TSV Utting mit 0:3. Das Team von Coach Fabian Melzer musste auch die Tabellenführung abgeben.

Peiting – Feiertag, Sonne, Ausflug an den See – das sind einige der Faktoren, die für einen gelungenen Tag und gute Laune sorgen. Beim TSV Peiting war dies am Ostermontag allerdings nicht der Fall. Wenige Tage nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Schlusslicht Moorenweis erlebte der Tabellenführer beim TSV Utting am Ammersee ein komplettes Desaster. Durch die 0:3 (0:2)-Pleite beim starken Aufsteiger mussten die Mannen von Trainer Fabian Melzer nach Monaten auf Platz eins die Spitzenposition an den VSST Günzlhofen abgeben, der mit einem 4:0-Erfolg beim FC Eichenau nichts anbrennen ließ.

„Das war ein gebrauchter Nachmittag“, räumte Melzer nach dem verpatzten und unglücklichen Auftritt beim Tabellendritten ein. „Die Jungs waren verkrampft, haben vielleicht zu viel an die Tabelle gedacht“, suchte Melzer nach Gründen für den schwachen Auftritt, zu dem auch ein paar Personalsorgen ihren Teil beitrugen.

TSV Peiting verliert in Utting die Tabellenführung

Bereits nach einer halben Stunde musste Melzer zweimal verletzungsbedingt wechseln. Nachdem auch noch Routinier Michael Salzmann fehlte, stand eine ganz andere Verteidigung auf dem Platz als in den erfolgreichen Wochen des vergangenen Jahres. „Und das war dann schon zu merken“, monierte Melzer, der aus der Mannschaft nur einen einzigen Spieler von der Kritik ausnahm. Nachwuchsmann Max Heiß bekam für seinen ersten Startelf-Einsatz gute Noten. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Melzer.

Mitte der ersten Hälfte geriet sein Team in Rückstand, als die Uttinger nach einer Kombination auf der linken Seite vor dem Peitinger Kasten auftauchten und Jonathan Krukow Gästekeeper Julian Floritz umspielte und zum 1:0 einschob (25.). Kurz vor der Pause musste der – nunmehr ehemalige – Tabellenführer den nächsten Nackenschlag einstecken, Keeper Floritz rannte Krukow im Strafraum um, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Den Elfmeter versenkte Manuel Eichberg zum 2:0 (41.).

Mit zwei weiteren Einwechslungen in der zweiten Hälfte versuchte Melzer, seinem Team frischen Schwung zu verleihen. Das gelang aber nur bedingt. „Es fehlte am Biss und der Zweikampfhärte“, monierte der Coach. Die Peitinger taten sich weiterhin schwer, Chancen herauszuspielen. Utting stand sicher und ließ nichts anbrennen. Nach einer guten Stunde leistete sich Gäste-Schlussmann Floritz einen Patzer. Er ließ den Ball nach einer Flanke fallen. Florian Beulecke sagte Danke und staubte zum 3:0 ab (65.). Danach kämpften sich die Gäste besser ins Spiel, zwingende Aktionen hatten jedoch weiterhin Seltenheitswert, sodass es nicht einmal zum Ehrentreffer reichte. „Jetzt heißt es, die Wunden zu lecken und am Samstag beim Derby gegen Altenstadt voll da zu sein“, wollte Melzer den unerfreulichen Feiertagsauftritt möglichst schnell abhaken.

Statistik:

TSV Utting 3

TSV Peiting 0

Tore: 1:0 (25.) Krukow, 2:0 (41.) Eichberg (Elfmeter), 3:0 (65.) Beulecke. Gelbe Karten: Utting 0, Peiting 2. Schiedsrichter: Franz Bernlochner (SC Deining). Zuschauer: 120.