Die Standards funktionieren beim TSV Rott - TSV Ingenried startet zu passiv

Von: Paul Hopp

Teilen

Julian Storch (rotes Trikot) vom TSV Rott im Heimspiel der A-Klasse 8 gegen Ingenried im Duell mit Sebastian Scholz (l.) und Christoph Kögel (r.). © Roland Halmel

Der Start verlief bestens: Der TSV Rott, Spitzenreiter der A-Klasse 8, hat sein Heimspiel gegen den TV Ingenried mit 4:1 gewonnen. Die Gäste bekamen am Ende ein Lob.

Rott/Ingenried – Das Unterfangen war eigentlich aussichtslos. „Du bist alleine“, riefen die Mitspieler Jonas Rankl zu. Nach einem weiten Ball, geschlagen aus der eigenen Hälfte, sah sich der Angriffsspieler des TSV Rott zwei Verteidigern und dem Torwart des TSV Ingenried gegenüber. Abwarten, bis die Mitspieler aufrücken? Nix da! Rankl zog von der rechten Seite aufs Tor, ließ sich partout nicht stoppen und versenkte den Ball zum 3:0 (31.). Während Spieler und Fans jubelten, sagte Coach Stephan Botschafter an der Seitenlinie nur ein Wort: „Sensationell“.

Derlei Beispiele an Einsatzwillen boten die Rotter Fußballer im Heimspiel der A-Klasse 8 am Sonntag in der ersten Halbzeit einige. Und damit legten sie auch das Fundament zu einem 4:1-Sieg über den TSV Ingenried. Rotts Coach Botschafter freute sich über einen „tollen Einstand“ nach langer Winterpause. Auch mit dem trockenen und harten Boden sei das Team gut zurecht gekommen. „Unsere Standards haben super funktioniert“, stellte der TSV-Trainer obendrein fest.

Drei Rotter Tore fallen nach ruhenden Bällen

Das 1:0 – erzielt durch Rankl (7.) – fiel nach einem Eckstoß, den Rankl zuvor mit energischem Einsatz erzwungen hatte. Dem 2:0 durch einen Kopfball von Lukas Hofmann (26.) ging eine Freistoßflanke von Christoph Rupp voraus. Schon vor den beiden Toren hatten die Rotter nach Standards Chancen gehabt.

Torschützen im Zweikampf: Rotts Jonas Rankl (links) erzielte gestern zwei Treffer, Ingenrieds Thomas Leonhart (rechts) war mit einem Weitschuss erfolgreich. © Roland Halmel

„Die erste Hälfte haben wir verschlafen. Da waren wir zu passiv“, sagte Ingenrieds Trainer Mirco Pries. Wer beim Spitzenreiter nicht von Beginn an dagegen hält, „braucht nicht glauben, etwas holen zu können“, so Pries. Die Vorbereitung des Tabellenelften war, bedingt durch Ausfälle wegen Corona und Verletzungen „schleppend“ verlaufen, berichtete Pries. Um einen Kader für die erste Garnitur zusammenzubekommen, musste Ingenried die gestrige Partie der zweiten Mannschaft absagen.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Von Rotts Trainer Botschafter erhielten die Gäste nach der Partie jedenfalls ein Kompliment: „Ingenried hat auch nach dem 0:4-Rückstand nicht aufgegeben.“ Das vierte Tor der Platzherren hatte Aaron Hofmann (62.) erzielt – wieder war ein Eckball Ausgangspunkt; der TSV-Spieler traf am kurzen Eck stehend.

Insgesamt verlief die zweite Halbzeit deutlich ausgeglichener. „Da waren wir besser und auf Augenhöhe“, sagte Pries. Hie und da musste nun auch Rotts Torwart Korbinian Paul eingreifen. Machtlos war der Keeper beim Distanzschuss von Ingenrieds Thomas Leonhart; der Ball wurde von Dominik Botschafter abgefälscht und landete als Bogenlampe zum 1:4 (64.) im Netz. Rott spielte in der Schlussphase einige Konter nicht präzise genug zu Ende. Ein Seitfallzieher von Christoph Rupp, wieder nach einer Ecke, ging drüber (83.).

Statistik: Tore: 1:0 (7.) Rankl, 2:0 (26.) L. Hofmann, 3:0 (31.) Rankl, 4:0 (60.) A. Hofmann, 4:1 (64.) Leonhart. Gelbe Karten: Rott 0, Ingenried 4. Schiedsrichter: Chrisowalandis Kofidis. Zuschauer: 80.