Nach 4:2 gegen Böbing ist alles klar: TSV Rott holt Titel in der A-Klasse 8

Von: Roland Halmel

Meisterjubel mit Bierdusche für den Trainer: Dem TSV Rott ist der Titel nicht mehr zu nehmen. © Roland Halmel

Viel Freude bereiteten der TSV Rott und der SC Böbing den Fans mit ihrer munteren Partie. Und die gute Laune war nach Schlusspfiff noch lange nicht vorbei.

Rott/Böbing – Viele Tore, ein sehenswertes Spiel, am Ende die Meisterfeier: Das Heimspiel des TSV Rott gegen den SC Böbing hatte einiges zu bieten. Mit einem 4:2-Erfolg machte der Tabellenführer der A-Klasse 8 drei Spieltage vor Saisonschluss den Titel und den Kreisklassenaufstieg perfekt. „Einfach geil“, jubelte TSV-Coach Stephan Botschafter nach der obligatorischen Bierdusche. Kreisspielleiter Heinz Eckl brachte den Meisterpokal mit – und lobende Worte: „Rott war die ganze Saison über betrachtet die beste Mannschaft.“

Wobei Böbing am Sonntag voll dagegenhielt. „Die Jungs haben sich sehr gut verkauft“, urteilte SCB-Trainer Pascal Jaensch. „Das war ein richtig gutes A-Klassenspiel von beiden Teams.“ Vor gut 150 Zuschauern lieferten sich die Rotter mit dem Tabellensechsten in der ersten Hälfte einen offenen Schlagabtausch. Den besseren Start erwischten die Hausherren. Nach guter Vorarbeit von Julian Storch erzielte Lukas Hofmann (12.) aus kurzer Distanz das 1:0. Jonas Rankl (23.) und Christoph Rupp (28.) vergaben im Anschluss gute TSV-Chancen. Auch die Böbinger tauchten immer wieder gefährlich vor dem Rotter Kasten auf. Bei der Top-Gelegenheit von SCB-Torjäger Fabian Kees (21.) klärte Johannes Dusch für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie.

Mit Rotts 18. Saisonsieg ist alles klar

Nach dem Wechsel verhinderte Böbings Schlussmann Martin Bertl mit einer Glanzparade das 2:0, als er einen abgefälschten Schuss von Frederik Reese (50.) aus den Winkel fischte. Gleich im Anschluss brachte Leonhard Schmid Rotts Spielmacher Andreas Wandt im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß versenkte Dusch (53.) zum 2:0. Die Böbinger ließen danach aber nicht die Köpfe hängen. Sie stürmten weiter munter nach vorne und das zahlte sich aus. TSV-Kapitän Michael Welzmüller musste den durchgebrochenen Simon Kees auf Kosten eines Elfmeters ausbremsen und den verwandelte Fabian Kees (55.) zum 1:2. Die Antwort der Hausherren folgte auf dem Fuß. Hofmann (62.) versenkte einen Eckball zum 3:1. Nach seinem 19. Saisontreffer, mit dem er zusammen mit Fabian Kees und dem Schongauer Jasmis Dedic die Torschützenliste anführt, ging der Rotter Torjäger leicht angeschlagen vom Platz.

Die Böbinger stemmten sich indessen vehement gegen die Niederlage. Bei einem langen Ball verschätzte sich TSV-Keeper Korbinian Paul, sodass Simon Kees (75.) mit dem 3:2 per Kopf noch mal für Spannung sorgte. In der Schlussphase ließ die Rotter Abwehr aber nichts mehr anbrennen. In der Nachspielzeit machte der emsige Jonas Rankl (90+2.) den Deckel auf den 18. Saisonsieg – und die Meisterschaft.