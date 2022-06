TSV Schongau: Irres Elfmeterschießen endet mit einer Riesenenttäuschung

Von: Paul Hopp

Teilen

Pure Enttäuschung: Mehrere Spieler des TSV Schongau nach dem Elfmeterschießen gegen den FSV Eching. © Roland Halmel

Die Enttäuschung ist groß: Der TSV Schongau hat den Aufstieg in die Kreisklasse verpasst. Die Entscheidung im Relegationsspiel gegen Eching fiel in einem irren Elfmeterschießen.

Issing – Der Schongauer Fanclub, der in den 120 Minuten davor durchgehend seine Mannschaft lautstark unterstützt hatte, versuchte nochmals alles. „Auf geht’s Holzi, auf geht’s“, skandierten die gut drei Dutzend Frauen und Männer, als ihr erster Schütze im Elfmeterschießen zum Punkt schritt. Der Adressat, Daniel Holzmann, nahm zwei Schritte Anlauf, schoss platziert – der Ball knallte an den linken Pfosten. Der FSV Eching führte weiter 1:0. Spätestens da war klar, dass es an diesem Abend einfach nicht sein sollte mit dem Aufstieg des TSV Schongau in die Kreisklasse.

Einige Minuten später, nach mehr als drei Stunden Relegationskampf im Issinger Waldstadion, stand tatsächlich fest, dass dem A-Klassisten der Sprung nach oben verwehrt geblieben war. Dem FSV Eching unterlagen die Schongauer im Elfmeterschießen mit 0:3 (0:0, 0:0), das Team vom Ammersee bleibt damit Kreisklassist.

An mangelnder Unterstützung lag’s nicht: Der Schongauer Fanclub machte während der gesamten Partie viel Stimmung und feuerte das Team an. © Roland Halmel

„Es wäre schön, wenn ich sagen könnte, wir wären schlechter gewesen“, sagte ein sichtlich angefasster TSV-Trainer Peter Mahl. Sein Team habe „toll gespielt“. Es sei schade, „dass das nicht belohnt wurde“. Es gelte nun zu schauen, „dass wir die Burschen wieder auf Vordermann bringen“. Zunächst einmal soll Abstand helfen: Seine Spieler, so Mahl, sollen sich jetzt einige Wochen gar nicht mit Fußball beschäftigen. In der kommenden Saison „geben wir wieder Gas“, versprach der Trainer.

Auf dem ersehnten Weg nach oben „haben wir wieder ein Jahr verloren“, stellte Mahl frustriert fest. Schon die Corona-Saison davor, die von 2019 bis 2021 dauerte und in der der TSV als Tabellenzweiter den Aufstieg knapp verpasste, „war verlorene Zeit“. Mit Blick auf die kommende Spielzeit, sagte Mahl, „wissen wir, wo wir ansetzen müssen“: Die Trefferquote muss angehoben werden. „Wenn du die Tore nicht machst, holt dich das am Schluss ein“, sagte Mahl.

TSV Schongau trifft an den Innenpfosten

Gegen Eching gelang selbst im Elfmeterschießen kein Treffer. Nach Holzmanns Pfostenschuss wurde es völlig abstrus. Eching erhöhte auf 2:0. Den Schuss von Schongaus Roman Schwarz parierte FSV-Keeper Toni Franz. Der Unparteiische ließ den Versuch wiederholen, offenbar, weil sich der Torwart zu früh bewegt hatte. Schwarz schoss wieder nach links, wieder parierte Franz. Danach traf Eching an den Pfosten, bei Schongau keimte Hoffnung auf. Nun trat Clemens Riedl für den TSV an – auch diesen Schuss wehrte Keeper Franz ab.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Eine solche Serie an Paraden in einem Shoot-out „habe ich mal bei der Hallenmeisterschaft erlebt“, sagte Franz lächelnd. Er selbst sei im Elfmeterschießen „ganz entspannt“ gewesen. „Als Torwart kannst du nix verlieren.“ Für die Schongauer war die Partie schließlich verloren, nachdem Echings Markus Lachmayr zum 3:0 getroffen hatte. Elfmeterschießen „ist immer auch Glückssache“, sagte TSV-Trainer Mahl.

Im Falle der Schongauer kam an diesem Abend viel Pech und ein Stück weit auch Unvermögen zusammen. Während der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung hatte der A-Klassist zahlreiche hochkarätige Chancen. Doch der Ertrag blieb aus, selbst die stolze Anzahl von 21 Ecken binnen 120 Minuten Spielzeit führte zu nichts.

Endstation Torwart: Clemens Riedl (in Gelb) und die Schongauer kamen nicht an Toni Franz vorbei. © Roland Halmel

Vor allem Stürmer Jasmin Dedic tauchte immer wieder in guter Position vor dem Echinger Kasten auf. Nach der Hereingabe von Markus Schleich kam er einen Schritt zu spät (19.), danach setzte er im Anschluss an eine Ecke einen Kopfball knapp vorbei (23.). Ein paar Millimeter fehlten Dedic nur kurz darauf zum Torerfolg: Der Schongauer zog ab, der Ball knallte an den Innenpfosten (24.). Viel Glück hatte Echings Torwart Franz obendrein bei der Abwehr des Schusses von Andreas Stöckler (45.).

Schongauer Ärger über nicht gegebenen Strafstoß

Im zweiten Spielabschnitt hatte Schongau weiter die besseren Möglichkeiten. Clemens Riedl schoss nach einem Eckball genau auf den Torwart (51.). In der Folge verflachte die Partie. Schongau hatte zwar mehr Ballbesitz, aber klare Möglichkeiten blieben über längere Zeit Mangelware. In der Schlussphase – Eching ging zusehends die Kraft aus – tat sich vor den Toren wieder mehr.

Holzmann legte, anstatt selbst zu schießen, quer; Dedics Schuss wurde geblockt (74.). Danach wurde Holzmann im Strafraum zu Fall gebracht, die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm (80.). „Das ärgert mich. Uns wurde ein klarer Elfmeter verweigert“, schimpfte Mahl. Ein Strafstoß, war sich der TSV-Trainer sicher, „hätte das Spiel entschieden.“

Eching kurz vor Schluss mit Riesen-Chance bei Freistoß

In der Schlussphase gelang Eching beinahe der „Lucky Punch“: Beim satten Freistoßschuss von Dominik Schmid aus 25 Metern reagierte TSV-Torwart Matthias Höpfl glänzend (88.). In der Nachspielzeit scheiterten Holzmann und Dedic jeweils an FSV-Keeper Franz. Der konnte zu dem Zeitpunkt nach einer unglücklichen Aktion in Hälfte zwei – er war umgeknickt und hatte dabei einen Krampf bekommen – gar nicht mehr richtig laufen.

Die Verlängerung, immer wieder wegen Behandlungen unterbrochen, lebte vor allem von der Spannung. Schongau war deutlich näher dran an einem Tor. Dedic, Riedl sowie der emsige Almahdi Alissa brachten partout den Ball nicht unter. In der Nachspielzeit hatte Dedic, von Holzmann angespielt, die finale Chance – irgendwie brachte Keeper Franz den Fuß noch hin.

Statistik:

TSV Schongau 0

FSV Eching n. E. 3

Schongau: Höpfl – Böhm, R. Schwarz, Kneißl, Geiger, Stöckler, Naoum, Riedl, Dedic, Alissa, Schleich/eingew.: Schindler (30.), Holzmann (48.), Saliov (90.+1). Tore: in regulärer Spielzeit keine; in Verlängerung keine. Elfmeterschießen: 0:1 Schmid, 0:2 Albrecht, 0:3 Lachmayr. Gelbe Karten: Schongau 2, Eching 3. Schiedsrichter: Martin Dänner (SV Am Hart München). Zuschauer: 448.