VfL Denklingen: Duell mit dem TSV Neuried ist das erste von neun Endspielen

Von: Christian Heinrich

Ins Straucheln geraten: Aus den vergangenen beiden Spielen holten die Denklinger (in weißen Trikots, hier Ludwig Kirchbichler im Heimspiel gegen Großhadern) nur einen einzigen Punkt. © Roland Halmel

Die nächsten sechs Wochen entscheiden, ob der VfL Denklingen in der Bezirksliga Süd sein Ziel erreicht. Am Samstag geht es zu Hause gegen den TSV Neuried.

Denklingen – In dieser Woche erteilten die Kicker des VfL Denklingen ihrem Trainer zum wiederholten Mal eine Lektion in Sachen „Eigenmotivation“. Markus Ansorge staunte nicht schlecht, als seine Schützlinge einfach nicht das Trainingsgelände verlassen wollten. Zwei Stunden waren längst vorüber, als sich die Schar endlich in die Kabine trollte. „Die Leute haben richtig Lust gehabt“, lobte der Coach die Einstellung seiner Fußballer zu ihrem Hobby.

Inzwischen ist es April geworden. Noch hat der Verein für Leibesübungen in der Bezirksliga Süd neun Begegnungen zu absolvieren. Aber die Zeit, bis die Saison endet, wird nun rasant kürzer. Am 21. Mai erlebt die Saison mit dem Auswärtsspiel beim momentanen Tabellenführer Oberweikertshofen ihr großes Finale. Bis dahin sind es nur noch sechs Wochen. „Wir kommen jetzt langsam in Richtung Ziellinie“, stellt Ansorge fest.

VfL Denklingen trifft zu Hause auf TSV Neuried

In dieser Phase sehen seine Fußballer Spieltag für Spieltag, was der Schweiß wert ist, den sie für das Unternehmen „Aufstieg“ investieren. „Jedes Erfolgserlebnis, das du jetzt feierst, bringt dich deinem Ziel näher“, so Ansorge. Der Coach des Tabellenzweiten spricht von einem psychologischen Effekt, der nun zu greifen beginnt. Irgendwie scheint es so, als ob nun jeder Sieg nicht drei, sondern sechs Punkte wert ist.

In den kommenden Tagen werden die Fußballschuhe zu Siebenmeilenstiefeln und jeder Gegner zu einer gewaltigen Herausforderung. „Wir haben auf alle Fälle Respekt vor jeder Bezirksliga-Mannschaft“, kündigt Ansorge an, nun erst recht keinen Kontrahenten mehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Er hätte auch sagen können: Ab jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel. Noch 27 Punkte kann seine Elf in den kommenden neun Partien einsacken. Gelingt das, ist sie Meister.

Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Remis

Die Vorbereitung auf das Heimspiel am diesem Samstag gegen den TSV Neuried (16 Uhr) verlief deswegen auch noch eine Spur konzentrierter als sonst. In der Hinrunde hatte der Aufsteiger vor den Toren Münchens in der letzten Minute noch den Sieg aus den Händen gegeben. Trotzdem war Ansorge erleichtert über das Unentschieden. „Es war ein eher glückliches 2:2.“ Wichtiger als die Bewertung des Resultat war für ihn jedoch die Analyse des Spiels. Der TSV hatte seiner Mannschaft den Zahn gezogen, weil er die Räume verknappte, um dann das zu praktizieren, worauf eigentlich der VfL ein Patent besitzt: das schnelle Umschalten. „Da müssen wir schauen, dass wir hellwach sind“, versucht Ansorge die Sinne seiner Spieler zu schärfen, damit sich das Malheur nicht wiederholt.

Die Aufmerksamkeit seiner Akteure dürfte sowieso etwas höher liegen, weil sich Verletzungen innerhalb des Kaders einstellen. Der Ausfall von Hannes Rambach sorgt dafür, dass die Abwehr umgebaut werden muss. Im Angriff gilt es dagegen, den Verlust von Dominik Karg zu kompensieren, der sich die Wade gezerrt hat. „Ich denke, dass wir die Lücken schließen können.“ Der VfL-Coach ist überzeugt, dass er die Absenzen kompensieren kann. Ein Mangel an Alternativen sollte nicht bestehen. Aufgedrängt haben sich beim jüngsten Training 20 hochmotivierte Kicker.