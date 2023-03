Kreisliga kompakt: Schwere Aufgaben auf fremdem Platz

Von: Roland Halmel

Zweimal gelang ein Sieg: In den Partien gegen die FT Jahn Landsberg (in Weiß) haben Martin Hennebach (rotes Trikot am Ball) und der FC Wildsteig/Rottenbuch in der Herbstrunde erfolgreich abgeschnitten. Nun kommt es erneut zum Duell. © Andreas Mayr

Jeweils in der fremde spielen die Kreisligisten Wildsteig/Rottenbuch und Peiting am Wochenende. Beide Teams haben knifflige Aufgaben vor sich.

Landkreis – Reisen heißt es für den FC Wildsteig/Rottenbuch und den TSV Peiting in der Kreisliga. Beide Teams treten in der Meisterrunde B auswärts an. Keinen Einsatz hat dagegen der TSV Altenstadt an diesem Wochenende in der Abstiegsrunde. Die geplante Partie beim SC Weßling wurde wegen der Hochzeit von Abwehrchef Robert Kanzler in den Mai verlegt.

Wildsteig/Rottenbuch macht sich keinen Druck

Das erste Auswärtsspiel im Spieljahr 2023 führt den FC Wildsteig/Rottenbuch an diesem Samstag (15 Uhr) zur FT Jahn Landsberg. „Eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit viel Tempo auftritt“, sagt FC-Coach Fabian Lindauer über die Lechstädter, die im alten Jahr unmittelbar vor seinem Team in der Kreisliga 4 den ersten Platz belegt haben. Der Aufsteiger aus dem Pfaffenwinkel schaffte es dabei als einzige Mannschaft, den Landsbergern zwei Niederlagen beizubringen.

„Wir wollen, wie damals, mutig unser Spiel machen“, sagt Lindauer. Er fährt mit seiner Truppe sehr zuversichtlich zum Jahn, wobei er viel Gegenwind erwartet. „Landsberg ist für mich klarer Aufstiegskandidat, das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagt der FC-Coach. Personell kann der FC fast denselben Kader aufbieten wie zuletzt beim 2:2 zu Hause gegen den SC Maisach. Lediglich Gregor Schaffer ist nicht dabei, da er mit einer Knieverletzung passen muss. „Wir werden alles geben in Landsberg und schauen, dass wir was holen können“, sagt Lindauer. Der Trainer sieht auf seiner Mannschaft keinerlei Druck lasten. In der Tabelle liegt der FC zwei Punkte hinter Landsberg auf dem dritten Platz. Die Freie Turnerschaft ist, genau so wie Wildsteig/Rottenbuch, mit einem Remis in die Meisterrunde gestartet. Gegen den TSV Geiselbullach gab es ein 0:0.

TSV Peiting legt Fokus aufs Verhalten in Ballbesitz

Als einziges Team in der Aufstiegsrunde B holte der TSV Peiting zum Auftakt einen Sieg. Das 2:1 gegen den FC Aich auf heimischem Rasen war allerdings eine enge Angelegenheit. „Ich erwarte wieder sehr knappe Spiele“, sagt TSV-Coach Fabian Melzer mit Blick auf die gesamte Liga. Die Peitinger sind am Sonntag (15 Uhr) beim SC Maisach zu Gast.

„Die haben in Rottenbuch 2:2 gespielt, das ist nicht ohne“, sagt Melzer anerkennend. Er rechnet also mit einer schweren Aufgabe für seine Elf. „Wir müssen es hinbekommen, wie gegen Aich über 90 Minuten Gas zu geben“, lautet die Ansage von Melzer an sein Team. In der Defensive standen die Peitinger sehr stabil. „Nach vorne war noch einiges verbesserungswürdig“, sagt der Trainer. In den Übungseinheiten unter der Woche richteten die Peitinger den Fokus auf das Spiel mit dem Ball, um mehr aus den langen Ballbesitzphasen machen zu können.

Was den Kader betrifft, so stehen dieselben Spieler wie in der vergangenen Woche zur Verfügung. Ob Melzer mit der gleichen Startelf auflaufen wird, ist aber noch offen. „Es könnte schon ein oder zwei Veränderungen geben“, erklärt der TSV-Coach vor dem Vergleich mit dem SC Maisach. Das Team aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck weist derzeit zwei Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Peitinger auf. In der vergangenen Spielzeit schafften die Maisacher nur knapp den Klassenerhalt.