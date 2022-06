Georg Heiland ist tot: Trauer um den „Tausendsassa des Rottenbucher Sports“

Der TSV Rottenbuch trauert um ein Ehrenmitglied: Georg Heiland ist 68-jährig gestorben.

Rottenbuch – Robert Streif, Abteilungsleiter der TSV-Fußballer, würdigt den Vereinskollegen als einen „Tausendsassa des Rottenbucher Sports“. Heiland war in vielen Disziplinen und Sparten aktiv. Er sei aber nicht nur Sportler und Funktionär gewesen, so Streif, „sondern auch immer ein guter Freund und Kamerad, der das Gesellige liebte und auf den man sich immer tausendprozentig verlassen konnte“. Heiland sei einer der Menschen gewesen, „denen immer das Wohl des Vereins und der Gemeinschaft im Vordergrund stand“.

Schon in jungen Jahren war Heiland, zusammen mit dem Vater, regelmäßiger Gast auf dem Rottenbucher Fußballplatz, der auch mit anpackte. Im Laufe der Jahre „entwickelte er sich zu einer Persönlichkeit und einer unverzichtbaren Stütze des TSV Rottenbuch“, so Streif. Er spielte selbst Fußball und feierte als Spieler und Trainer im Jugend- und Herrenbereich zahlreiche Erfolge. Von 1973 bis zu seinem überraschenden Tod übte er das Amt des Kassiers der Fußballabteilung aus. Als Ehrenamtsbeauftragter der Sparte war er seit 2013 „Ansprechpartner und eine überall geschätzte Vertrauensperson“, so Streif.

In der Region bekannt war Heiland, der in Böbing wohnte, nicht zuletzt als Schiedsrichter. Von 1973 ab leitete er insgesamt mehr als 1500 Spiele bis zur Kreisklasse. Auf dem Feld bestach er durch eine souveräne und unaufgeregte Art. Für seine Tätigkeit – er war auch als Assistent und Beobachter im Einsatz – erhielt Heiland 2013 die Verbandsmedaille in Silber und wurde zum Ehrenmitglied der Schiedsrichtergruppe Schongau ernannt.

Als 1978 die Rottenbucher Tischtennisabteilung gegründet wurde, war Heiland „auch ein Mann der ersten Stunde“, sagt Streif. An der Platte bewies er Talent und war „Punktegarant für den TSV“. Als Abteilungsleiter fungierte er bis zur Auflösung der Sparte im Jahr 2016.

Auch sonst drehte sich bei dem Sparkassen-Mitarbeiter, der die Geschäftsstellen in Rottenbuch und Böbing leitete, viel um den Sport. Heiland hatte eine Leidenschaft fürs Eishockey – spielte selbst als Torwart –, ging gern zum Schwimmen und Skifahren und war dem FC Bayern München zugetan. Der Verstorbene hinterlässt Frau und eine Tochter. (Paul Hopp)