Denklingen und die Geschichten aus dem Märchenwald

Von: Christian Heinrich

Teilen

Tänzchen auf dem Nebenplatz: Die Denklinger (in blauen Trikots, hier Johannes Greif) mussten vergangene Woche beim BCF Wolfratshausen auf Kunstrasen antreten, obwohl sich der Hauptplatz im Isar-Loisach-Stadion in hervorragendem Zustand präsentierte. © Oliver Rabuser

Jedes Punktspiel des VfL Denklingen in diesem Jahr - ob es ausgetragen wurde oder nicht - war von zahlreichen Nebengeräuschen begleitet. Vor dem Heimspiel gegen Großhadern blieb bislang jedoch alles ruhig.

Denklingen – Das Vereinsheim des Ball-Clubs Farchet in Wolfratshausen hat so manche Geschichte zu erzählen. Das kommt nicht von ungefähr, liegt die Spielstätte des Bezirksligisten, das Isar-Loisach-Stadion, doch in unmittelbarer Nachbarschaft an den Freizeitpark „Märchenwald im Isartal“. Und so passierte am vergangenen Sonntag mal wieder Unglaubliches in den Katakomben des BCF.

Nach der Niederlage beim BCF saßen die Spieler noch lange in der Kabine zusammen

Nicht die siegreichen Kicker des Gastgebers saßen noch eine Stunde nach dem Ende der Partie in der Kabine zusammen. Die hatten sich schon längst in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die unterlegenen Denklinger hatten sich zwei Kisten Bier in die Mitte gestellt und analysierten ruhig und sachlich ihre 0:1-Niederlage im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd. „Beeindruckend“ fand das Markus Ansorge, der erst später zu der entspannten Runde stieß. Der Coach wertete diese bierselige Versammlung als weiteres Indiz für die Charakterstärke seiner Mannschaft. „Das zeigt, dass die Jungs richtig sind von ihrer Art her.“

Raisting sagte ab, Pöcking wollte nicht spielen

Darüber, was „richtig“ ist, ist seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang März eine Diskussion entbrannt. Zunächst musste sich der VfL damit abfinden, dass sein Nachholspiel beim SV Raisting erst einmal ein solches bleibt, weil der Gegner zum anberaumten Termin keinen wettkampftauglichen Rasen präsentieren konnte. Dann wollte auch der SC Pöcking seine Partie in Denklingen absagen, weil zehn seiner Kicker an Corona erkrankt waren, von denen sich aber nur drei als echte Stammspieler entpuppten. In seiner Enttäuschung über den abgeschlagenen Wunsch verstieg sich Pöckings Trainer Simon Gebhart dazu, den VfL ligaweit zu ächten. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass so eine Mannschaft nicht aufsteigt“, verkündete er im „Starnberger Merkur“ und geißelte das Verhalten des Spitzenreiters als „mehr als unsportlich“ und „mehr als traurig“. Geholfen haben diese Tiraden bekanntlich nichts. Pöcking ging mit 1:5 unter.

Denklingen musste in Wolfratshausen auf dem kleinen Kunstrasenplatz spielen

In Wolfratshausen folgte nun die nächste merkwürdige Episode zum Thema „Fairness“. Der BCF präsentierte dem Tabellenführer ein wunderschöner und saftig grüner Rasen im Isar-Loisach-Stadion, bat ihn dann aber zum sportlichen Wettstreit auf den engen Kunstrasenplatz. Weil sich die Gastgeber dann auch noch darauf beschränkten, sich am eigenen Strafraum einzuigeln, fand das Ansorge ziemlich frustrierend – zumal auch er um die Vergangenheit des Teams weiß, das bis vor vier Jahren in der Bayernliga noch stolzere Zeiten erlebt hatte. „Solche Sachen sind für mich nicht nachvollziehbar“, erklärte der Trainer. „Jeder versucht sich gegen uns seinen Vorteil rauszuziehen.“

VfL-Coach Ansorge: Die Gegner haben Respekt vor seiner Mannschaft

Natürlich weiß auch der Trainer, dass dieses Verhalten nicht gegen die allgemeine Charta der Menschenrechte verstößt. „Taktisch ist das legitim.“ Der VfL-Coach räumt ein, dass sich alle drei bisherigen Rivalen stets in den Grenzen des Legitimen bewegt hätten. Aber es bleibt natürlich ein Geschmäckle, warum die Konkurrenz solche Fisimatenten überhaupt nötig hat. Schließlich ist der VfL ja nicht nur der Branchenprimus, sondern er startete als Aufsteiger in die Saison. „Die Jungs haben es sich schnell verdient, dass man vor ihnen Respekt hat“, wertet Ansorge die Schlichen der Kontrahenten auch als einen Ausdruck von Angst vor einer Niederlage gegen sein Team.

Platz im neuen Denklinger Sportzentrum in bestem Zustand

Ob solche Schlichen nötig sind, wenn überall der gute Geist des Amateurfußballs beschworen wird, wird sich nie ganz klären lassen. Gut zu wissen ist jedoch, dass es auch ganz anders funktionieren kann. Beim Heimspiel am Sonntag bittet der Spitzenreiter den TSV Großhadern auf seinen Hauptplatz (15 Uhr). Mit großer Hingabe kümmerten sich die Kicker des VfL die gesamte Woche darum, dass sich das Grün in tadellosem Zustand befindet. „Die Jungs haben ihn jeden Tag gegossen“, berichtete Ansorge. Das mag man in Wolfratshausen vielleicht nicht glauben. Aber Märchen können auch wahr werden. „Die größte Strafe für alle wäre es, wenn wir aufsteigen würden“, hofft der Trainer deshalb auf das obligatorisch gute Ende solcher Geschichten.