„Wir belohnen uns einfach nicht“: TSV Altenstadt verliert trotz engagierter Leistung beim TSV Utting

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Der 23-jährige Dominik Streit erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. © TSV Altenstadt

Der TSV Altenstadt hat sein Auswärtsspiel beim TSV Utting knapp verloren. TSV-Coach Daniel Hindelang fand lobende Wörter für seine Mannschaft.

Altenstadt – Für Altenstadts Trainer Daniel Hindelang stand fest: „Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient.“ Seine Mannschaft präsentierte sich im Gastspiel beim TSV Utting als ebenbürtiger Gegner, am Ende aber verließ sie als 1:2 (0:0)-Verlierer den Platz. „Wir haben uns richtig gut verkauft“, lobte Hindelang sein Team. „Solche Tore kriegst du nur, wenn du hinten stehst. Uns fehlt einfach das Glück.“

TSV Altenstadt: „Wir belohnen uns einfach nicht“ - Coach Daniel Hindelang hadert mit der Chancenverwertung

Im Gegensatz zur bis dato letzten Partie vor zwei Wochen bei Wildsteig/Rottenbuch, die mit 1:5 verloren ging, präsentierten sich die Altenstadter laut Hindelang stark verbessert. Mit Ausnahme der ersten fünf Minuten – „da waren wir noch gar nicht auf dem Platz“, so Altenstadts Coach – zeigte sein Team vor allem kämpferisch eine starke Leistung und kam zu einigen hochkarätigen Möglichkeiten. Doch einmal stand der Pfosten einem Torerfolg im Weg, dann rauschte der Ball nur um Haaresbreite am Uttinger Gehäuse vorbei.

Nach der Pause wurde den Altenstadtern ihre schlechte Chancenverwertung zum Verhängnis. Zwar gelang es Dominik Streit, die kurz zuvor erzielte Führung der Uttinger zu egalisieren (71.), doch dann legten die Hausherren noch einmal vor, und diesmal gelang Altenstadt der Gleichstand nicht mehr. „Wir belohnen uns einfach nicht“, musste Coach Hindelang – nicht zum ersten Mal in dieser für sein Team so schwierigen Saison – erkennen. Die Teilnahme an der Abstiegsrunde steht für die Altenstadter längst fest, doch wollen sie bis zur Winterpause noch das ein oder andere Erfolgserlebnis haben, um selbstbewusst den Kampf um den Klassenerhalt anzugehen. (ssc)

TSV Utting 2 - TSV Altenstadt 1

Tore: 1:0 (68.) Beulecke, 1:1 (71.) Streit, 2:1 (82.) Klingl. Gelbe Karten: Utting 1, Altenstadt 1. Schiedsrichter: Kilian Krammer. Zuschauer: 80.