„Bombenleistung, aber es hat wieder nicht gereicht“: Wildsteig/Rottenbuch unterliegt Aich

Von: Roland Halmel

Der Torjäger ist zurück: Sepp Noder läuft nach seiner Verletzungspause wieder für Wildsteig/Rottenbuch auf. © Mayr

Der FC Wildsteig/Rottenbuch verliert denkbar knapp beim FC Aich. Mit der Mannschaftsleistung ist Trainer Fabian Lindauer dennoch zufrieden.

Wildsteig/Rottenbuch – Ein weiteres Unentschieden der Remis-Spezialisten vom FC Wildsteig/Rottenbuch lag in der Luft. Ein Last-Minute-Treffer des FC Aich verhinderte aber die sechste Punkteteilung des Aufsteigers in der Meisterrunde B der Fußball-Kreisliga. Die Mannen von Coach Fabian Lindauer mussten sich dem neuen Tabellendritten in der vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

„Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt in Peiting. Das ist der Mannschaft gelungen“, so Lindauer, der an der Vorstellung seiner Elf nichts auszusetzen hatte. „Das war eine Bombenleistung, aber leider hat es wieder nicht gereicht“, konstatierte er nach der dritten Niederlage in Folge.

Beide Teams starteten mit offenem Visier in die Partie. „Es ging hin und her“, berichtete Lindauer. Roman Hindelang sorgte mit einem Fernschuss sofort für Gefahr vor dem Aicher Kasten (5.). Wenig später machte Gästekeeper Johannes Greinwald eine gute Möglichkeit der Hausherren am Fünfereck zunichte. Kurz danach durfte Wildsteig/Rottenbuch jubeln.

Nach einem guten Spielzug über außen wurde der Ball auf Martin Zeller zurückgelegt, der aus fast 25 Metern zum 1:0 traf (9.). Die Freude darüber währte aber nicht lange. Einen weiten Schlag der Aicher verlängerten die Gäste unglücklich auf Florian Friedrich, der den Ball über Greinwald hinweg zum 1:1 ins Netz lupfte (17.). Bis zur Pause verzeichneten beide Teams noch Möglichkeiten. Es blieb aber beim leistungsgerechten Unentschieden.

In der zweiten Hälfte übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen“, so Lindauer. Der eingewechselte Korbinian Auhorn verpasste die abermalige Führung nur knapp (55.). Danach erkannte der Unparteiische einen Kopfballtreffer des Aufsteigers wegen Abseits nicht an, Zellers Schuss kratzte ein Aicher noch von der Linie (66.). „Aich hatte keine Chance, nur haben wir es verpasst, in Führung zu gehen“, bedauerte Lindauer.

Die fehlende Effektivität der Gäste sollte sich in der Schlussphase rächen. Bei einem Konter der Hausherren, „ihrer einzigen Möglichkeit nach der Pause“, so Lindauer, gelang Manuel Milde das 2:1 (90.). In der langen Nachspielzeit versuchte Wildsteig/Rottenbuch alles, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Wirklich zwingende Aktionen hatten die Gäste allerdings nicht mehr. (rh)

FC Aich - FC Wildsteig/Rottenbuch 2:1

Tore: 0:1 (9.) Zeller, 1:1 (17.) Friedrich, 2:1 (90.) Milde. Gelbe Karten: Aich 1, Wildsteig/Rottenbuch 1. Schiedsrichter: Christian Stober. Zuschauer: 25.