Rippenanbruch nach Torhüter-Crash überschattet Altenstadts Sieg

Von: Christian Heinrich

TSV Altenstadt: Rippenanbruch überschattet Auswärtserfolg bei RW Bad Tölz. © RH

Beim 3:1-Auswärtssieg des TSV Altenstadt beim SC RW Bad Tölz sorgte vor allem der Rippenanbruch von Simon Schmitt für Gesprächsstoff.

Altenstadt – In der vierten Minute der Nachspielzeit wurde Daniel Hindelang allein vom Zusehen schon flau im Magen. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Altenstadt war vollkommen außer sich, nachdem der Tölzer Keeper Siegfried Bahner am Fünf-Meter-Raum in Simon Schmitt hinein gerauscht war. „Der ist nur auf den Mann gegangen“, unterstellt Hindelang dem Torsteher pure Absicht, der Ball sei für den Keeper nicht mehr zu erreichen gewesen.

Schmitt bekam kaum noch Luft, wurde vom Sanka in die Notaufnahme des Tölzer Krankenhauses abtransportiert. Diagnose: eine angebrochene Rippe. Obwohl er nur flach atmen konnte, wurde er noch am Abend aus dem Krankenhaus wieder entlassen. „Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun“, echauffierte sich Hindelang über Bahners rüdes Foulspiel. „Wir sind alle keine Profis und müssen am Montag wieder auf die Arbeit gehen.“

Befremdlich sei auch das Verhalten der Tölzer nach dem Foulspiel gewesen. Die bedrängten Schiedsrichter Thomas Sonnleitner, der sofort auf Strafstoß entschieden hatte, gegen Bahner aber keine Sanktionen aussprach. Nur der Tölzer Kapitän Benedikt Rinshofer habe sich um den verletzt am Boden liegenden Schmitt gekümmert. Bahner zeigte laut Hindelang keinerlei Reue und soll Schmitt nach dessen Aussage noch mit den Worten angeblafft haben: „Wir sind hier nicht im Ballett.“ Hindelang macht das fassungslos: „Das ist charakterlich unterste Schublade.“

Gute Schiedsrichterleistung und unbeirrter TSV

Dass die Partie nicht eskalierte, sei der besonnenen Leitung von Thomas Sonnleitner zu verdanken gewesen. „Das Spiel hätte nicht jeder so im Griff gehabt wie er“, machte Hindelang dem Schiedsrichter ein Kompliment. „Er hat sehr gut gepfiffen.“ In der kampfbetonten Begegnung hielt der Referee beide Teams an der langen Leine und kam ohne eine gelbe Karte aus. Lediglich eine Zeitstrafe gab es pro Team.

Als nach der ereignisarmen ersten Hälfte Kadircan Yapici den TSV in Führung brachte, wurde die schon engagiert geführte Partie noch intensiver. Peter Murcko erzielte nur eine Viertelstunde später den verdienten Ausgleich für die Rot-Weißen. In dieser Phase hatten die Gäste viel zu wenig in ihr Spiel investiert. Es zeichnet den TSV jedoch aus, dass er nach einem Rückschlag die richtige Reaktion abrufen kann. Vier Minuten vor dem Ende schloss Kadircan Yapici eine schöne Kombination mit dem 2:1 ab.

Kurz danach ließ sich der Tölzer Fatih Kocyigit zu einer Tätlichkeit hinreißen, als er Ludwig Hoffmann mit der Hand ins Gesicht fasste. Sonnleitner zeigte Rot. Bahners Foul an Schmitt in der Nachspielzeit ahndete der Schiedsrichter mit einem Elfmeter. Tobias Graun verwandelte ihn zum 3:1. (Chrisitian Heinrich)