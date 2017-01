Hindelang übernimmt Ingenried

Neuer Coach im Anflug

Ingenried - Der TSV Ingenried hat einen Nachfolger für Ex-Trainer Klaus Traxel gefunden. Der Neue ist ein alter Bekannter.

Ingenried – Daniel Hindelang ist zurück in der Fußball-A-Klasse 8. Der Ex-Coach des TSV Steingaden heuert zur Rückrunde beim TSV Ingenried an. Der Trainerposten beim Tabellensechsten war nach dem Abgang von Klaus Traxel längere Zeit vakant gewesen. Hindelang wird den Verein mindestens bis zum Saisonende betreuen.

„Ich hatte mehrere Anfragen und Angebote“, sagt Hindelang, der nach seinem freiwilligen Abgang aus Walleshausen (A-Klasse 7) zuletzt drei Monate ohne Trainerjob gewesen war. „Nach den Gesprächen mit den TSV-Verantwortlichen war aber schnell klar, dass Ingenried am besten zu mir passt.“ Die Mannschaft habe viel Potenzial, die Atmosphäre im Vereine stimme.

Anfang Februar startet Hindelang mit seinem neuen Team in die Saisonvorbereitung. Mit im Gepäck hat er dann auch Athletik-Coach Thomas Edinger, mit dem der 27-Jährige schon in Steingaden und Walleshausen erfolgreich zusammenarbeitete. Edinger soll die Ingenrieder fit machen, sie auf die Rückrunde vorbereiten. In der hat Hindelang einiges vor, will nochmal oben angreifen. „Der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz (sieben Punkte, die Red.) ist nicht so groß. Vielleicht geht ja noch was“, sagt er. „Aber wir schauen zunächst von Spiel zu Spiel.“

Der 27-Jährige ist froh, wieder auf der Trainerbank zu sitzen. Die selbstgewählte Auszeit habe zwar gut getan, nun sei er aber wieder bereit, anzugreifen. „Ich bin heiß, freue mich, wieder auf dem Fußballplatz zu stehen und auf die Arbeit mit der Mannschaft.“

Quelle: fussball-vorort.de