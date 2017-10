Horror-Minuten schocken den SC Böbing

Zu leicht haben es die Böbinger (rot-orange) den Gästen in der zweiten Hälfte gemacht, sich in den Böbinger Strafraum und zu Chancen zu kombinieren. Foto: Fuhrmann

Schlussoffensive kommt zu spät

von Simon Horn schließen

Zur Halbzeit war alles noch in Ordnung, doch dann kamen neun Minuten zum Vergessen für den SC Böbing:

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, nach der Pause haben wir einen Fehler nach dem anderen gemacht, und unsere Gäste haben jeden eiskalt ausgenutzt. Allerdings war ich sehr zufrieden mit der Reaktion nach den Gegentoren, wir haben nicht aufgesteckt, sondern immer weiter gespielt“, analysierte Georg Schwaller nach der Partie.

In Durchgang eins gab es Chancen auf beiden Seiten, woraus aber keiner Profit schlagen konnte. In der zweiten Hälfte eröffneten die Weiler dann ihr Offensiv-Feuerwerk: Gleich zweimal griffen die Gäste über die linke Seite an, konnten sich dann recht leicht durchkombinieren und gingen durch Julian Greinwald (49.) und Hannes Greinwald (51.) mit 2:0 in Front. Nach einem flachen Eckball erhöhte erneut Julian Greinwald (53.) auf 3:0. Beim nächsten Angriff der Gäste spielten die Böbinger auf Abseits, allerdings hat das ein Verteidiger nicht wahrgenommen, und somit konnte Andreas Bolz (58.) allein vor dem Torwart auf 4:0 erhöhen. Erneut nach einem scharf geschlagenen Eckball erhöhte Markus Reisacher (77.) auf 5:0.

Damit war die Partie gelaufen, aber Böbing gab nicht auf, konnte nach einem Konter durch Markus Schweiger (81.) auf 1:5 verkürzen. Einen Foulelfmeter verwandelte Fabian Kees (82.) zum 5:2, und durch Felix Wörmann (90+1.) fiel sogar noch das 3:5, allerdings kam die Schlussoffensive zu spät.

Quelle: fussball-vorort.de