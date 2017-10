Jocher hadert: "Mit vier Unentschieden kommst du nicht voran

Peiting seit sechs Partien ungeschlagen

von Roland Halmel schließen

Der TSV Peiting entwickelt sich zum Remisspezialisten: Beim Aufsteiger FC Emmering spielte die Elf von Trainer Stefan Jocher zum dritten Mal in Folge 1:1 (1:1)-Unentschieden. „Die Punkteteilung in einem schwachen Spiel ist letztlich gerecht“, urteilte Jocher zum Abschluss der englischen Woche.

„Derzeit ist nicht mehr drin“, meinte Jocher mit Blick auf seine jungen Spieler, die gegenwärtig in einem Loch sind, und einige weitere, die nach Verletzungspause und Urlauben noch nicht bei 100 Prozent sind. „Wir sind zwar seit sechs Spielen ungeschlagen, bei vier Unentschieden kommt man aber nicht voran“, ergänzt der TSV-Coach.

Gegen die Minimalisten aus Emmering, die mit erst drei erzielten Toren bereits sieben Zähler gesammelt haben, verzeichneten die Peitinger in der ersten Hälfte die größeren Spielanteile. Torchancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Die erste Möglichkeit nutzten die Gäste dann aber gleich zur Führung. Bei einem Freistoß an der Mittellinie bediente Sebastian Krötz Markus Riedl. Der setzte sich schön durch, um zum 1:0 (34.) einzuschießen.

Die Führung brachten die Peitinger aber nicht in die Kabine, da TSV-Schlussmann Max Eirenschmalz einen relativ harmlosen Eckball fallen ließ. Sebastian Wilhelm nahm das Geschenk an und schob zum 1:1 (44.) ein. Fast im Gegenzug verpassten es die Gäste die Führung: Nach einem Sprint von Christoph Hertl über 30 Meter landete das Leder bei Florian Meier, der aber knapp daneben zielte.

In der zweiten Hälfte machten die Hausherren dem TSV das Leben mit frühem und aggressivem Pressing das Leben schwer. Gefährliche Aktionen gab es so kaum noch. Marian Hornung (55.,75.) versuchte er vergeblich zweimal per Kopf und Riedl (67.) einmal per Freistoß. Auch zwei Emmeringer Möglichkeiten (50.,87.) brachten nichts mehr ein. Am Dienstag geht es für die Peitinger im Derby zuhause gegen den TSV Altenstadt.

Quelle: fussball-vorort.de