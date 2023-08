Kabinengespräche früher als befürchtet – getrübte Stimmung beim Duell Denklingen gegen Penzberg

Von: Andreas Mayr

Hat schon mal mehr Spaß gemacht: FC-Trainer Simon Ollert nach dem schwachen Auftritt seiner Elf gegen Murnau. am © ANDREAS MAYR

Sowohl die Fußballer des VfL Denklingen als auch die des FC Penzbergs hätten sich den Start in die Saison positiver gewünscht.

Denklingen – Die Zeit für Kabinengespräche war gekommen. In Denklingen wie in Penzberg. Eineinhalb Stunden nahmen sich Markus Ansorge und seine VfL-Fußballer am vergangenen Donnerstag Zeit, um den Saisonstart in der Bezirksliga Süd aufzuarbeiten. Sie trainierten extra früher, um sich die nötige Zeit freizuschaufeln. Typisch Denklingen: Schuldzuweisungen gab es nicht.

Stattdessen ein „sehr reflektiertes, gutes Gespräch“, erzählt der Trainer. So handhaben das die alten Hasen. Jeder durfte seine Sicht der Dinge offen legen. Am Ende des reinigenden Prozesses fanden sie einen gemeinsamen Tenor. „Das ist ganz klar eine Kopf-Geschichte.“

Die Macher in Penzberg setzen auf viele Einzelgespräche. Schließlich galt es zu erkunden, warum genau ihr Team gerade gegen Murnau emotions- und lustlos auftrat. So genau konnte das dann niemand erklären. Doch das war für Trainer Simon Ollert auch zweitrangig. Ihm ist wichtig: „Dass wir uns ausreden, analysieren und kritisch hinterfragen.“ Schneller als befürchtet war das 2:4 im Derby abgehakt. Von seiner Mannschaft bekam Ollert einen Treueschwur und ein Versprechen. „Die Mannschaft hat kapiert, dass man so nicht Fußball spielt und dass wir nicht mehr so einen blutleeren Auftritt haben.“

An diesem Samstag treffen die beiden größten Sorgenkinder der Bezirksliga in Denklingen aufeinander (16 Uhr). Von krisenähnlichen Zuständen sind beide Seiten noch einige Niederlagen entfernt. Das hat die Denklinger etwa schon vorige Saison ausgezeichnet, wie verdammt ruhig sie blieben in prekärer Lage. „Schön ist es nicht, aber die Mannschaft ist homogen, stabil und macht sich überhaupt keinen Druck“, sagt Markus Ansorge.

Der Weg nach oben hat klare Umrisse, schließlich sind sie ihn vor einem halben Jahr schon einmal gegangen. Zum Start der Rückrunde sah’s schon einmal nicht rosig aus. Der VfL wechselte seine Ausrichtung, priorisierte die Defensive und hangelte sich aus dem Keller. „Da haben wir’s super gemacht“, erinnert sich Ansorge. Daran lehnt er die Taktik der nächsten Wochen an. Bevor Denklingen zum bevorzugten Offensiv-Fußball zurückkehrt, geht es ausschließlich um Stabilität. Ein paar Wechsel wird es geben, dazu eine deutlich zurückhaltendere Grundordnung. „Es gab immer wieder Lücken, die nutzten die Gegner gnadenlos aus“, hat der Coach beobachtet. Zwölf Gegentore in drei Spielen verlangen nach Veränderung.

Beim FCP diskutierte man zuvorderst Grundsätzliches. Auch Simon Ollert verwehrt sich vehement dem Untertitel „Krisenduell“. „Nur weil sie drei Spiele verloren haben, heißt das nicht, dass Denklingen schlecht ist. Wir standen zum gleichen Zeitpunkt voriges Jahr mit einem Punkt hinten“, erinnert er. Ollert verweist ein weiteres Mal auf die Route, für die sich Penzberg entschieden hat. „Wir suchen gerade unsere Identität. Der Umbruch geht nicht von heute auf morgen.“ Bewusst verzichtete er auf disziplinarische Konsequenzen. Ollert ist keiner, der nach schwachen Auftritten draufhaut. Lieber ist ihm Reflexion und Selbstkritik. „Die Mannschaft ist angefressen genug gewesen“, berichtet der Coach.

Aufgedeckt hat er auch eine allgemeine Verunsicherung, ähnlich zur Gemütslage in Denklingen. Folgenschwere Fehler im Spielaufbau, viele Gegentore haben an der Selbstsicherheit gezehrt. „Das muss man lösen“, fordert er und nimmt alle Mannen, gerade auch die Jungen, in die Pflicht. Deshalb habe man ja diesen Weg gewählt, junge Spieler in verantwortungsvolle Rollen zu heben. Wichtig war ihm auch, sich bei den Fans zu entschuldigen für den blamablen Auftritt vom vergangenen Dienstag.

Aus der Distanz betrachtet, sieht Ansorge den FC Penzberg aber immer noch als Kandidat für die vorderen Plätze. „Die kommen noch. Gegen Murnau kann man mal verlieren.“ Nichtsdestotrotz möchte Denklingen ausnutzen, dass Penzberg gerade nicht in Bestform kickt – So schlecht die Tabelle für sein Team mit immer noch null Punkten aussieht. Ansorge weiß genau, wie schnell es zurück in sichere Gegenden geht. „Gewinnst du einmal, bist du im Mittelfeld. Panik wäre der falsche Weg.“ (Andreas Mayr)