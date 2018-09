Interview Köppl: „Oberste Priorität hat der Klassenerhalt“

Keiner knipst wie Kinsaus Köppl

von Thomas Fritzmeier schließen

Er ist der Bomber der Region, hat in fünf Spielen schon neun Tore erzielt. Andreas Köppl, von Kreisklassist SV Kinsau trifft derzeit wie er will.

Kinsau – Kein Spieler in den Kreisklassen im Bereich „Zugspitze“ ist erfolgreicher. Im Interview mit der Heimatzeitung verrät der Kinsauer (22), mit welchem Fuß er am liebsten trifft, welches Tor-Ziel er sich vor der Saison gesetzt hat, und dass er früher eigentlich eher als Vorbereiter geglänzt hat.

-Herr Köppl, wie fühlt es sich an, an der Spitze der Torjägerliste zu stehen?

Es fühlt sich ziemlich gut an. Vor allem, weil ich es vor der Saison nicht erwartet habe. Ich hoffe, ich bleibe noch eine Weile da oben.

-In den vergangenen Spielzeiten sind Sie nicht unbedingt als Torjäger aufgefallen. Wieso sind Sie heuer so erfolgreich?

In den vergangenen Jahren war ich eher der Vorbereiter, habe für meine Mitspieler aufgelegt. Warum ich heuer plötzlich in der Rolle des Torjägers bin ... wenn ich ehrlich bin, kann ich das gar nicht so genau sagen. Vielleicht liegt es am neuen Trainer Christopher Resch, vielleicht an meinen neuen Schuhen. Ich weiß es nicht.

-Bisher haben Sie alle Tore mit dem Fuß erzielt.

Richtig. Und alle mit dem linken. Das ist mein starker Fuß.

-In der vergangenen Spielzeit hatten sie am Ende acht Treffer auf dem Konto. Heuer sind es nach fünf Spielen schon neun. Wie viele Tore trauen Sie sich in dieser Saison noch zu?

Vor dem Start habe ich mir zehn Treffer vorgenommen. Die habe ich jetzt schon fast erreicht. Ich denke, 15 Tore könnte ich schaffen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes.

-Dank Ihrer guten Ausbeute läuft es auch für Ihr Team, dem SV Kinsau, derzeit richtig gut. Sie sind Dritter. Was kann man vom SVK heuer noch erwarten?

Oberste Priorität hat der Klassenerhalt. Den wollen wir so schnell wie möglich in trockene Tücher bringen. Danach schauen wir weiter. Wenn wir weiterhin so auftreten wie bisher, traue ich uns auch einen Platz unter den Top-5 zu.

-Am Wochenende gastiert Ihr Team bei Verfolger Eching (4.). Ihr Tipp?

Auswärts ist’s immer schwierig. Wir wären mit einem Unentschieden zufrieden. Aber vielleicht geht ja auch ein bisserl mehr und wir holen den nächsten Dreier.

Interview: Thomas Fritzmeier

Zum Spiel

FSV Eching - SV Kinsau an diesem Sonntag um 15 Uhr auf der Sportanlage in Eching.