VfL Denklingen: 0:5-Klatsche zum Testspielstart

Von: Christian Heinrich

Cheftrainer Markus Ansorger hat sich das erste Testspiel seiner Mannschaft anders vorgestellt © Oliver Rabuser

Markus Ansorge wusste, dass jedes Wort nur eines zu viel sein würde. Also verließ der Trainer des VfL Denklingen den Ort der Schmach ohne einen Kommentar.

Denklingen – „Ich muss so etwas immer erst einmal sacken lassen“, erklärte sich der Coach nach einer Denkpause zum 0:5 (0:2)-Debakel im Testspiel beim SV Untermenzing.

Den sportlichen Start in das neue Jahr hatte sich der Coach anders vorgestellt. Seine Elf sollte in der Vorbereitung Schwung holen für die Pflichtspielaufgaben ab März. Dann entscheidet sich, ob beim der VfL das Thema „Abstieg“ weiterhin Priorität genießt oder ob die Mannschaft frühzeitig die Weichen in Richtung Klassenverbleib in der Bezirksliga Süd stellt.

Die Leistung der Denklinger vor den Toren Münchens war nicht dazu angetan, optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Die Mannschaft ist leider noch nicht da, wo ich gedacht habe“, räumte Ansorge ein. Dabei hatte er zunächst seine stärkste Formation aufs Feld geschickt. Doch die wirkte fahrig und produzierte zahlreiche Fehler. „Das war ein Ausrutscher im ersten Spiel“, stellte der Coach klar. Schließlich hatte er das Training trotz drei Einheiten pro Woche so gesteuert, dass seine Kicker nicht allzu erschöpft in das Sparring mit dem Bezirksligisten aus der Landeshauptstadt gehen mussten.

Denklingens Kicker wirkten nach der Pleite jedenfalls sehr geknickt. Ansorge hofft, dass sich dieses Fiasko nicht auf das Selbstbewusstsein seiner Akteure auswirkt. „Wenn man so ein Spiel gewinnt, kommt die Leichtigkeit von allein“, wies er im Umkehrschluss daraufhin, dass der Weg zurück zu alter Stärke jetzt sogar noch ein Stückchen weiter geworden ist. So bleibt für den zweiten Test diesen Sonntag (15 Uhr) gegen den schwäbischen Bezirksligisten FC Thalhofen nur die Hoffnung auf einen Umschwung. „Es wird auf jeden Fall besser“, ist sich Ansorge sicher. hch