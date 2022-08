Furioser Zwischenspurt: Bernbeuren macht drei Tore in vier Minuten

Von: Paul Hopp

Wenn er am Ball war, wurde es gefährlich: Martin Schmölz (im weißen Trikot) erzielte gestern gegen die SpVgg (in blau, von links Jakob Hartmann, Dennis Meßmer (verdeckt) und Maximilian Stögbauer) drei Treffer. © Holger Wieland

Der TSV Bernbeuren feiert mit 4:1 über die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien den ersten Saisonerfolg. So klar war die Sache auf dem Feld allerdings nicht.

Bernbeuren – Der Siegesjubel von Florian Harsch fiel kurz aus. Zweimal klatschte der Trainer des TSV Bernbeuren schnell in die Hände, dann ging er auf den Platz, um seine Spieler zu beglückwünschen. Die hatten soeben den ersten Saisonsieg in der Kreisklasse 8 eingefahren. Mit 4:1 (1:0) gewannen die Bernbeurener recht deutlich gegen die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. Harsch war über den Erfolg froh, bezeichnete ihn allerdings zugleich als „in der Höhe unverdient“.

Entschieden wurde die Partie Mitte der zweiten Hälfte mit drei TSV-Treffern binnen vier Minuten. Und das auch noch in einer Phase, in der die Gäste beim Stand von 1:1 drauf und dran waren, vollends das Kommando auf dem Feld zu übernehmen. Zu Hilfe kam den Platzherren ein Freistoß von halb-rechts: TSV-Kapitän Moritz Witter zirkelte den Ball genau in den Strafraum, Martin Schmölz köpfte zum 2:1 ein (69.). Danach fielen die Tore in einem Tempo, „bei dem man selbst gar nicht mehr kapiert, wie es passiert ist“, so Harsch.

Bernbeuren wankt, schießt dann aber Dreierpack

Nach einem Spielzug über links kam der Ball zum rechts mitgelaufenen Alessandro Mallus, der freistehend zum 3:1 traf (70.). Die SpVgg konnte nur mehr reagieren. Ein Foul führte zu einem Strafstoß, den Schmölz zum 4:1 (72.) verwandelte – es war sein dritter Treffer an diesem Tag. In der ersten Hälfte hatte der Spieler mit der Nummer 15 die Bernbeurener mit 1:0 in Führung gebracht. Vorangegangen war ein feiner Spielzug über Mallus, eine klasse Hereingabe von Daniel Glatzel, die Schmölz mit sattem Schuss veredelte. Der Ausgleich der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien fiel nach einer abgefälschten Freistoßflanke von Jakob Hartmann : Dominik Vicario scheiterte noch im nachsetzen, doch Simon Wohlfahrt drückte den Ball über die Linie (49.).

Ein nicht lupenreiner Hattrick.

Insgesamt boten beide Teams ein ordentliches Kreisklassen-Duell. Zufrieden mit seinem Team war Coach Harsch nur bedingt. Spielerisch „war es nicht das, was ich mir erwartet habe“. Doch immerhin „haben wir das Toreschießen nicht verlernt“. Nach dem Gegentreffer „hat es danach ausgeschaut, als würden wir ins Muster der vergangenen Saison reinrutschen“, so Harsch. Die TSV-Spieler haderten mit sich und auch dem Unparteiischen. Der Freistoßtreffer brachte die Wende. Bitter war das verletzungsbedingte Aus des kurz zuvor eingewechselten Florian Bittner nach einem Zusammenprall mit dem SpVgg-Torwart (50.).

SpVgg bekommt Lob von Bernbeurens Coach

Bei der SpVgg – nach drei Spielen noch sieglos – war die Stimmung nach der bitteren Niederlage entsprechend. Im Vergleich zur Vorwoche - beim 2:2 gegen den SV Hohenfurch - waren die Gäste stark ersatzgeschwächt, unter anderem fehlten Christoph Kögel, Stefan Ola (beide verletzt) und Russom Kahase. Fabian Sepp, der eigentlich seine Laufbahn beendet hat, musste einspringen. Auf die angespannnte Personallage wollten die Gäste das Ergebnis aber nicht schieben. „Wir waren ja im Spiel dabei und hatten nach dem Ausgleich das Momentum auf unserer Seite“, sagte der verletzte Christoph Kögel. „Ein Punkt wäre drin gewesen.“

Die Phase, in der die SpVgg drei Gegentore kassierte, bezeichnete Ola als „Blackout“. Von TSV-Coach Harsch bekamen die Gäste ein Lob: Die SpVgg „hat es bei Ballbesitz extrem gut gemacht gegen uns“. In der ersten Hälfte „hatten wir im Mittelfeld nie Zugriff“. Schlussendlich entscheiden im Fußball eben am Ende die Tore – und da war der TSV Bernbeuren an diesem Tag besser.

Statistik:

TSV Bernbeuren 4

Schwabbruck/Schwabsoien 1

Tore: 1:0 (19.) Schmölz, 1:1 (49.) Wohlfahrt, 2:1 (69.) Schmölz, 3:1 (70.) Mallus, 4:1 (72.) Schmölz (Elfmeter). Gelbe Karten: Bernbeuren 2, Schwabbruck/Schwabsoien 1. Schiedsrichter: Christian Heinz. Zuschauer: 110.