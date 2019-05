Wildsteig gewinnt – und macht trotzdem keinen Boden gut

Kreisklasse: Kompakt

Peitting II gewinnt in Utting. Kinsau bleibt nach einem Unentschieden nur noch eine geringe Chance auf die Relegation. Und der FC Wildsteig/Rottenbuch muss trotz drei Punkten weiter mächtig bangen.

SpVgg S’bruck/S’soien - SV Raisting II 0:2

Tore: 0:1 (35.) Frühholz, 0:2 (73.) Frühholz (Elfmeter). Schiedsrichter: Önder Kücük. Zuschauer: 40.

Nichts zu holen gab’s für die Spielvereinigung Schwabbruck/Schwabsoien am Donnerstag daheim gegen den SV Raisting II. Das 2:0 für die Bezirksliga-Reserve „war klar verdient“, sagt Christoph Albrecht von der Spielvereinigung. In den ersten zehn Minuten tasteten sich die Mannschaften ab, dann kamen die Gäste immer besser in Fahrt. Fabian Sepp hatte nach einer Ecke trotzdem die Chance, die Gastgeber in Führung zu bringen – sein Kopfball ging knapp über das Raistinger Gehäuse. Auf der anderen Seite zielte Martin Frühholz besser. Er tänzelte zwei, drei Gegenspieler aus und schoss flach aus 17 Metern ins Eck – 1:0. Nach der Pause stellte Frühholz mit einem Foulelfmeter den Endstand her.

SV Kinsau - TSV Herrsching 1:1

Tore: 1:0 (53.) Schilcher, 1:1 (63.) Rakaric. Schiedsrichter: Herbert Boos. Zuschauer: k.A.

Das war’s dann wohl mit den Relegationsträumen. Der SV Kinsau kommt im Duell gegen Herrsching nicht über ein 1:1 hinaus, steht nun fünf Punkte hinter dem drittplatzierten SV Igling. „Das war kein berauschendes Spiel. Wir müssen uns am Ende schon mit dem Ergebnis zufrieden geben“, sagt Trainer Christopher Resch. In der ersten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin, bis auf eine Großchance von Roman Schilcher passierte nur wenig in den beiden Strafräumen. Nach der Pause setzte sich das Spiel so fort, bis die Gäste zu einem Lattenschuss kamen. „Danach sind wir aufgewacht“, so Resch. Prompt folgte das Tor von Roman Schilcher. Die Hausherren waren danach zwar spielbestimmend, dennoch konnte Robert Rakaric aus 18 Metern ausgleichen. „Wir waren dann nochmals am Drücker, hätten auch einen Elfmeter bekommen müssen“, beschreibt Resch die letzte halbe Stunde des Spiels. Doch den gab’s nicht – und Kinsau gelang kein Treffer mehr.

FSV Eching - TSV Hohenpeißenberg 3:3

Tore: 1:0 (7.) Schmid, 2:0 (55.) Dreher, 3:0 (59.) Dreher (Foulelfmeter), 3:1 (79.) Stoßberger, 3:2 (9.) Stoßberger, 3:3 (90.) Stoßberger. Schiedsr.: Lars Roman Frost. Zuschauer: 60.

Spielerisch ließen die Hohenpeißenberger laut ihrem Trainer Alex Sanktjohanser viele Wünsche offen, doch was die Moral betrifft, waren sie top. Nach 79 Minuten lagen die Gäste aussichtslos mit 0:3 hinten, ehe sich schier Unglaubliches ereignete. Mann des Tages auf Hohenpeißenberger Seite war Michael Stoßberger, dessen drei Treffer in der Schlussphase dem TSV ein nicht mehr für möglich gehaltenes 3:3 bescherten. „Mit diesem Punkt bin ich total happy“, sagte Sanktjohanser, dessen Mannschaft den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche hat. Zwei Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz fünf Punkte. Lange Zeit präsentierte sich die Sanktjohanser-Elf aber weitgehend schlafmützig. Schon früh geriet der TSV in Rückstand. Das 0:1 zur Pause war laut Sanktjohanser schmeichelhaft. „Wir hätten auch drei oder vier Stück bekommen können. Als die Echinger nach dem Wechsel binnen vier Minuten zwei weitere Treffer erzielten, einen davon durch Elfmeter, schien die TSV-Niederlage besiegelt zu sein. Dann folgte die Stoßberger-Show.

TSV Utting - TSV Peiting II 0:1

Tore: 0:1 (79.) M. Pakleppa. Schiedsrichter: Jacqueline Heß. Gelb-rote Karte: Peiting II: S. Pakleppa (86.). Zuschauer: 50.

Peiting II bezwingt im Auswärtsspiel den TSV Utting mit 1:0, macht damit den Klassenerhalt so gut wie perfekt. Fabian Melzer, Spielertrainer der Gäste, sah ein ausgeglichenes Spiel: „Utting hatte mehr Anteile als wir, aber wir hatten schon mehr und zwingendere Chancen.“ Zur Pause stand lediglich ein Lattentreffer auf dem Konto der Gäste. „In der Halbzeit hab ich meinen Jungs gesagt, dass wir gut verteidigen müssen, denn ein Tor wird dieses Spiel wahrscheinlich entscheiden.“ Genau diese Prognose von Melzer bestätigte sich. Nachdem Maleki alleine vor dem Tor verpasste, rettete eine Standardsituation den TSV Peiting. Martin Pakleppa zog aus 20 Metern ab und verwandelte zum 1:0-Siegtreffer ins freie Torwarteck.

FC Wildsteig/Rottenbuch - FC Scheuring 3:1

Tore: 1:0 (48.) Berchtold, 2:0 (53.) Lindauer, 3:0 (67.) Berchtold, 3:1 (90.+2) Thoma. Schiedsrichter: Memet Omput. Zuschauer: 70.

Der FC Wildsteig/Rottenbuch landet den zweiten Sieg in Folge, kann im Abstiegskampf aber trotzdem keinen Boden gut machen. Beim 3:1 gegen die bereits abgestiegenen Gäste aus Scheuring hatte der FC keine großen Schwierigkeiten. „Man hat gemerkt, dass Scheuring schon resigniert hat. Dennoch haben wir ein faires Spiel mit wenig Hektik gesehen“, sagt FC-Trainer Karl Grimm. Beide Mannschaften hatten Startschwierigkeiten, ehe nach 20 Minuten die Hausherren etwas mehr Wind machten. Bis zur Pause reichte es aber nur für einen Lattentreffer. Anders nach der Halbzeit: Maximilian Berchtold wurde schön freigespielt und erzielte das 1:0. Kurz darauf fasste sich Fabian Lindner ein Herz und verwandelte seinen Freistoß direkt zum 2:0. Wenig später erhöhte Berchtold auf 3:0. „Danach war die Partie gelaufen, wir haben aufgehört zu spielen. In der Schlussphase kam Scheuring dann mehr auf“, sagt Grimm. Nachdem Raisting II auch gewonnen hat, steht der FC, zwei Spieltage vor dem Saisonende, weiterhin vier Punkte hinter dem zwölften Rang.