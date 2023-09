Wildsteig/Rottenbuch kassiert bei Benefizspiel gegen SVP erste Saisonniederlage

Alles im Griff hat Pollings Torwart Mathias Schuster bei diesem Angriff des FC Wildsteig/Rottenbuch. © Ruder

Der FC Wildsteig/Rottenbuch musste sich daheim gegen den SV Polling geschlagen geben. Gleichzeitig wurden sämtliche Einnahmen an Opfer der Hagelkatastrophe gespendet.

Rottenbuch – Der SV Polling gewinnt das Auswärtsspiel gegen den Kreisliga-Tabellenführer FC Wildsteig/Rottenbuch mit 2:1 und fährt etwas überrascht mit drei Punkten nach Hause. Doch nur um Fußball ging es am Sonntag nicht. Die Partie wurde vom Gastgeber als Benefizspiel zu Gunsten der Geschädigten der Hagelkatastrophe von Bad Bayersoien und der betroffenen Ortsteile von Wildsteig bestritten. Sämtliche Einnahmen aus den Eintrittsgeldern und ein Großteil aus dem Essens- und Getränkeverkauf werden gespendet.

„Es sind heute viele Zuschauer gekommen, die sonst eigentlich selten am Sportplatz anzutreffen sind. Die meisten haben sehr großzügig über den Eintritt gespendet“, sagt Robert Streif, Fußball-Abteilungsleiter. „Uns war wichtig, dass wir Solidarität mit den betroffenen Bürgern zeigen und somit mithelfen können, das Leid etwas zu mildern.“

SV Polling entscheidet ausgeglichene Partie für sich

Die Zuschauer sahen eine „ausgeglichene Partie von zwei gleichwertigen Mannschaften“, urteilte Alexander Meier, der beim SV als Aushilfstrainer Wilhelm Link vertrat. „Über eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einer starken Abwehr und einem überragenden Torwart haben wir das Spiel für uns entscheiden können.“

Bis zur ersten Chance in der Partie dauerte es allerdings etwas. Sie hatte Maximilian Berchtold in der 17. Minute auf dem Fuß. Schön freigespielt lief er alleine auf den Pollinger Torwart zu, Mathias Schuster parierte jedoch. Eine Viertelstunde später scheiterte Tobias Trainer ebenfalls mit einem Alleingang am bestens aufgelegten SV-Keeper. Polling zeigte erst nach 40 Minuten seine Torgefahr. Schön durchkombiniert scheiterte Philipp Seligmann jedoch an der starken Fußabwehr von FC-Schlussmann Johannes Greinwald.

Gleich nach Wiederbeginn kam der SV Polling durch Seligmann zur nächsten Großchance. Einen Freistoß köpfte er freistehend an den linken Pfosten. Schön in die Tiefe geschickt, schoss Wildsteig/Rottenbuchs Tobias Trainer kurz darauf knapp am Tor vorbei. In der 67. Minute lief der eingewechselte Felipe Creutzner seinem Gegenspieler auf und davon und vollendete mit einem Flachschuss ins kurze Eck.

„Ausgeglichene Partien werden oft durch Einzelaktionen entschieden.“

„Ausgeglichene Partien werden oft durch Einzelaktionen entschieden. Wir sind in der etwas zerfahrenen zweiten Hälfte nicht in unser typisches Passspiel gekommen“, resümierte der Trainer der Heimmannschaft, Fabian Lindauer. Nachdem der FC Wildsteig/Rottenbuch durch die Hereinnahme eines weiteren Angreifers umgestellt hatte, ergaben sich für den SV Polling Räume für Konter.

Die Hereingabe von links vollendete Florian Niederleitner in der 87. Minute zum vorentscheidenden 2:0. Nach einem Eckball der Heimmannschaft gelang Klaus Uhlschmied durch einen strammen Flachschuss aus etwa 18 Metern nur noch der Anschlusstreffer. Kurz darauf erfolgte der Schlusspfiff – und der SV Polling bejubelte seinen Sieg beim bisher ungeschlagenen FC Wildsteig/Rottenbuch.

„Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen und haben leider gute Chancen liegen gelassen“, sagte Fabian Lindauer. „Nach dem Rückstand mussten wir aufmachen und sind in einen Konter gelaufen.“ Sein Gegenüber, Alexander Meier, war einfach nur glücklich: „Wir freuen uns sehr über den Sieg. Wir haben die Konter besser ausgespielt und meiner Meinung nach verdient gewonnen.“ (MICHAEL TRAINER)

Statistik

FC Wildsteig/Rottenbuch 1:2 SV Polling

Tore: 0:1 (67.) Creutzner, 0:2 (87.) Niederleitner, 1:2 (90.+3) Uhlschmied. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 1, Polling keine. Schiedsrichter: Jan Nagel. Zuschauer: 200.

Die Spendenkonten

Für Betroffene des Hagels kann auch per Überweisung gespendet werden. Die Gemeinden haben dafür Konten eingerichtet. Bad Bayersoien hat die IBAN DE05 7016 9558 0102 1270 32, Wildsteig hat die IBAN DE04 7016 9558 0101 0208 62.