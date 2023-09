FC Wildsteig/Rottenbuch verliert „klassisches 0:0-Spiel“ wegen Kleinigkeiten

Von: Oliver Rabuser

Der Mann, der den FC Wildsteig/Rottenbuch ärgerte: Bernhard Kurz (in Weiß), hier im Zweikampf mit Fabian Maier, traf für Ohlstadt zum Sieg. © Rabuser

Der FC Wildsteig/Rottenbuch musste gegen den SV Ohlstadt erneut eine knappe Niederlage hinnehmen. Damit verliert der FC auch vorzeitig die Tabellenführung.

Wildsteig/Rottenbuch – „Das sind die Kleinigkeiten, die ich gemeint habe“, sagte Martin Hennebach mit leicht gequältem Lächeln. Im Vorfeld der Partie hatte der Spielertrainer gemutmaßt, dass beim Kreisliga-Spiel in Ohlstadt Nuancen den Ausschlag geben, sofern die Rottenbucher der physischen Präsenz des SV Ohlstadt standhalten. Das gelang zwar nicht immer. Dennoch war es nur ein Schimmer, der den Unterschied machte: Der Schimmer der top-modernen LED-Flutlichtanlage am Boschet.

Einer der Lichtkegel strahlte zu Beginn der Verlängerung auf den Bereich um den Sechzehner des FC. Hennebach hatte gegen Hannes Fischer zugepackt, weil der sonst relativ bequem auf Keeper Johannes Greinwald zugesteuert wäre. „Das Foul muss er fast ziehen“, macht Fabian Lindauer seinem Trainerkollegen keinerlei Vorwurf. „Wir dürfen den Ball davor im Mittelfeld nicht so leicht verlieren“, ergänzt Lindauer.

„Wir können nicht in jedem Spiel 100 Prozent abrufen.“

Bernhard Kurz trat zum Freistoß an, setzte diesen an der Mauer vorbei in die Torwartecke, aber auch haargenau in Kontaktnähe zum Innenpfosten. Greinwald streckte sich vergebens – und am Boschet wetteiferten die SVO-Spieler mit dem Torjingel aus der Jukebox um die kernigste Lautstärke. Was für ein Finale. Diese Szene kostete dem FC Wildsteig/Rottenbuch das Spiel und – weil es die zweite 0:1-Niederlage in Serie war – auch die Tabellenführung.

Lindauer bilanziert, dass es „natürlich ärgerlich“ sei, dass das Gegentor so spät fällt. Er gibt aber auch zu bedenken, dass man vom FC nicht erwarten könne, jeden Gegner in Grund und Boden zu schießen. Mit Ausnahme von Altenstadt sei man bei den Siegen jeweils nur ein Tor besser gewesen, mehr auch nicht. „Wir können nicht in jedem Spiel 100 Prozent abrufen“, konstatiert Lindauer.

FC Wildsteig/Rottenbuch kann kein Tor verwerten und verliert knapp

Die Gäste aus Wildsteig und Rottenbuch bestimmten am Freitagabend die Anfangsphase, hatten da Pech bei einem Alutreffer von Josef Noder aus spitzem Winkel. Schnell aber fand Ohlstadt zu dem ihm eigenen Kampfgeist. „Sie haben sich relativ gut auf unser Spiel eingestellt, sodass wir mit dem Passspiel durch die Mitte nicht mehr durchgekommen sind“, schilderte Lindauer. Die robuste Gangart des SVO ist keine leicht verdauliche. Dagegen müsse man „sauberer spielen“, geeignete Laufwege wählen.

Martin Zeller hatte im zweiten Abschnitt beim Konter noch ein dickes Ding auf dem Schlappen, jagte den Ball aber in den Nachthimmel. Und so entschied ein Standard ein laut Ohlstadts Co-Trainer Sven Döpke „klassisches 0:0-Spiel“. (OLIVER RABUSER)

Statistik

SV Ohlstadt 1:0 FC Wildsteig/Rottenbuch

Tore: 1:0 (90.) Kurz. Gelbe Karten: Ohlstadt 0, Wildsteig 1. Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner. Zuschauer: 150.