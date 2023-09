„Super Aktion“ für Hagelopfer und den TSV: Peiting siegt trotz Rückstands im Benefizspiel gegen MTVD

Von: Christian Heinrich

Knapp daneben ging dieser Kopfball von Michael Boos vom TSV Peiting. Vier Tore gelangen seinem Team gegen die Dießener aber. © Ruder

Beim Sieg gegen den MTV Dießen fiel der TSV Peiting auch neben dem Platz positiv auf: Die Einnahmen wurden an Hagelopfern in Bad Bayersoien gespendet.

Peiting – Der Aufruf blieb nicht ungehört. Gut 200 Zuschauer pilgerten zum Peitinger Sportgelände, um nicht nur die Fußballer des TSV gegen den MTV Dießen zu unterstützen, sondern auch, um den vom Hagel-Unwetter geschädigten Menschen in Bad Bayersoien zu helfen. Sofern ihr Herz obendrein für die Gastgeber schlug, war es ein perfekter Samstagnachmittag.

Der TSV setzte sich gegen den Aufsteiger souverän mit 4:1 durch – und in den Spendenkassen klingelte der Rubel, weil sowohl die Fans als auch die Sponsoren wussten, dass sie in dieser Stunde gefordert waren.

Dießen findet besseren Start in die Partie – Zehn Minuten später der Ausgleich

„Es war eine super Aktion“, bedankte sich Trainer Thomas Fischer im Namen des Vereins bei allen Spendern. Selbst von den Gästen aus Dießen gab es Lob und Anerkennung. Die Partie entwickelte sich dann auch so, wie man ihr das vorher gewünscht hatte. Schiedsrichter Tobias Brendel glänzte mit seiner ruhigen und besonnenen Art, die sich wohltuend auf beide Kontrahenten auswirkte. Am Ende musste er nur ein einziges Mal Gelb zücken, was für die gegenseitige Fairness sprach, mit der sich beide Rivalen begegneten.

In der Anfangsphase schienen die Dießener mit ihrer taktischen Ausrichtung Erfolg zu haben. Der Tabellenletzte der Kreisliga 2 zog sich weit in seine eigene Hälfte zurück und lauerte auf Fehler der Platzherren, die schnell kamen. Als die Peitinger den Ball vor der eigenen Abwehr verloren, schaltete der MTV blitzschnell und ging durch Levin Braun bereits nach sechs Minuten in Front.

Vor ein paar Wochen hätte ein solches Gegentor für mächtig Verunsicherung beim TSV gesorgt. Inzwischen ist die Elf so weit gefestigt, dass sie unbeeindruckt ihren Stiefel herunterspielte und gute zehn Minuten später durch Matthias Lotter ausglich. „Das war ein sehr schöner Spielzug“, lobte Fischer die Kombination über Michael Boos und Andreas Neumeier.

Peiting mit Aluminiumpech – Bann nach der Pause gebrochen

Dass sich bis kurz vor der Pause erst einmal nichts am Ergebnis änderte, lag vor allem am Aluminium, das weitere Einschläge im Dießener Kasten verhinderte. Lotter traf nur das Quergebälk, Florian Wörle setzte einen Kopfball nur auf die Latte und Neumeier traf ebenfalls nur das Gestänge. Kurz vor dem Seitenwechsel ging die Kugel dann doch über die Linie, weil Neumeier hartnäckig nachsetzte und sich die Chance nicht mehr nehmen ließ. „Die Führung war verdient, denn wir waren die ganze Zeit am Drücker“, sagte Fischer.

Allerdings war die Nummer für den Übungsleiter noch nicht durch. Die Angst, sich einen gegnerischen Konter einzufangen, wich erst nach einer knappen Stunde, als Lotter das Spielgerät aus 16 Metern direkt unter der Latte schweißte. Der Rest war nur noch Formsache. Und so durfte Peiting noch einmal jubeln, als Julien Wiesner in der Nachspielzeit eine Flanke von Michael Boos mit dem Kopf eindrückte. „Es war der richtige Abschluss für dieses Spiel“, sagte Fischer über die gelungene Vorstellung seiner Elf. (CHRISTIAN HEINRICH)

Statistik

TSV Peiting 4 MTV Dießen 1

Tore: 0:1 (6.) Braun, 1:1 (17.) Lotter, 2:1 (43.) Neumeier, 3:1 (57.) Lotter, 4:1 (90+2) Wiener. Gelbe Karten: Peiting 0, Dießen 1. Schiedsrichter: Tobias Brendel.