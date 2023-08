TSV Peiting setzt sich nach Rückstand gegen Landkreisrivalen Polling durch

Von: Roland Halmel

Nach einem 0:1-Pausenrückstand kamen die Peitinger (in rot) in der zweiten Hälfte mit der Hitze besser zurecht. © halmel

Bei der Auseinandersetzung zwischen dem TSV Peiting und dem SV Polling setzten sich die Hausherren durch. Der TSV gewann das Spiel mit 3:1.

Peiting – Die Anspannung bei Thomas Fischer war nicht zu übersehen. In der Schlussphase kommentierte der sonst als ruhiger Zeitgenosse bekannte Trainer des TSV Peiting einige Schiedsrichterentscheidungen lautstark. Erst nach dem Abpfiff konnte sich der Coach entspannen. Sein Team holte sich mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Polling den ersten Sieg.

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“, zeigte sich Fischer hinterher extrem erleichtert. „Wir haben uns das Leben aber wieder selbst schwer gemacht, weil wir viele Chancen ausgelassen haben“, kommentierte Fischer die Hitzeschlacht gegen den Landkreisrivalen bei über 30 Grad.

Kräfteverschleiß: Pollinger hatten noch Spiel unter der Woche in den Beinen

Mit den hohen Temperaturen hatten vor allem die Pollinger zu kämpfen. Dem SVP war der Kräfteverschleiß aus der Mittwoch-Partie in Altenstadt spätestens nach einer Stunde deutlich anzumerken. „Nach 60 Minuten waren wir abgebrannt und Peiting läuferisch klar überlegen“, urteilte Pollings Coach Willi Link, der mit der spielerischen Vorstellung seiner Elf, wie schon beim Auftakt, überhaupt nicht zufrieden war.

„In der Vorbereitung hat die Mannschaft noch gut kombiniert, aber das ist jetzt alles weg“, ärgerte sich Link nach der erneut bescheidenen Vorstellung seiner Elf und der aus seiner Sicht verdienten Niederlage.

Pollings Kapitän Gößl mit ersten Treffer der Partie per Elfmeter

Die Peitinger, die ihre Startelf gegenüber der Niederlage in Unterammergau auf vier Positionen verändert hatten, verzeichneten durch Matthias Lotter die erste Möglichkeit (9.). Auf der Gegenseite entwischte Max Baumgartner seinem Gegenspieler Thomas Salzmann. Hart an der Strafraumgrenze sah sich der TSV-Routinier zu einer Grätsche gezwungen, bei der Baumgartner zu Fall kam.

Der Unparteiische hatte das Foul trotz Peitinger Proteste innerhalb des Strafraums gesehen und verhängte einen Elfmeter. Den versenkte SVP-Kapitän Sebastian Gößl abgeklärt zum 1:0 (14.). Mit der Führung im Rücken versuchten die Gäste in der Folge, das Tempo zu verschleppen. Dennoch kamen sie durch den abgefälschten Schuss von Philipp Seligmann zu einer guten Chance (24.).

Die Peitinger, die zwar die meiste Zeit im Ballbesitz waren, brauchten aber etwas Zeit, um sich vom Schock zu erholen. Mehr als die zwei Chancen für Max Neufing (30.) und Lotter (45.) sprangen aber nicht heraus. Zwischen diesen beiden Aktionen verhinderte TSV-Keeper Julian Floritz mit einer starken Fußabwehr gegen den freistehenden Tobias Niederleitner das 0:2 (42.).

Hektische Schlussphase: Wörle und Lotter drehen die Partie, Wiesner mit der Vorentscheidung

Auch die Möglichkeit von Felipe Creutzner gleich nach dem Wechsel machte Floritz zunichte (49.). Danach war von den Pollingern offensiv nichts mehr zu sehen. Die Peitinger übernahmen immer mehr das Kommando. Lotter (54.) und Florian Wörle (56.) vergaben noch den Ausgleich. Kurz danach bediente Neufing nach einer schönen Kombination den mitgelaufenen Wörle, der zum 1:1 einschob (59.).

Christoph Eberle scheiterte kurz darauf an SVP-Schlussmann Mathias Schuster (62.). Dann aber durften die Hausherren jubeln, als der gerade eingewechselte Julien Wiesner auf Sturmkollege Lotter querlegte, der zum 2:1 vollendete (76.). In der zunehmend hektischeren Schlussphase passierte nicht mehr viel, ehe sich Pollings Schlussmann Schuster unmittelbar vor dem Abpfiff noch in einen Angriff einschaltete.

Der Schuss ging aber nach hinten los. Die Peitinger fingen den Ball ab, Wiesner schob den Ball zum 3:1-Endstand in den verwaisten Kasten der Gäste (90.+2). (Roland Halmel)

Statistik

TSV Peiting 3:1 SV Polling

Tore: 0:1 (14.) Gößl (Elfmeter), 1:1 (59.) Wörle, 2:1 (76.) Lotter, 3:1 (90.+2) Wiesner

Gelbe Karten: Peiting 3, Polling 3

Schiedsrichter: Stefan Legelli

Zuschauer: 100