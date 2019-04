Fußball Kreisliga

Die Altenstadter wollen endlich aus dem Tabellenkeller. Am Sonntag treten sie in Aich an, wo sie lange nicht gewonnen haben.

Altenstadt –Der TSV Altenstadt kommt nicht so recht aus dem Tabellenkeller. Mit 24 Punkten liegt er auf Platz neun nach Punkten gleichauf mit dem ersten Relegationsplatz. Am Samstag sind die Altenstadter um 15 Uhr zu Gast beim FC Aich. Dort konnten sie in der Kreisliga in den vergangenen acht Jahren nicht gewinnen.

„Das motiviert uns noch mehr“, sagt Altenstadts Spielertrainer Christoph Schmitt. „Aich ist eine gute Mannschaft, aber wir wollen natürlich gewinnen.“ Fünf Plätze und fünf Punkte liegen die Gastgeber vor dem TSV. Damit sind sie mittendrin im Aufstiegsrennen. Aus den vergangenen vier Spielen holten sie jedoch nur vier Punkte. Die Altenstadter hingegen wollen schnellstmöglich unten raus und die Gefahrenzone verlassen. „Unentschieden helfen da nicht weiter“, sagt Schmitt.

„Wollen Fußball spielen“ - Altenstadt spielt gegen Aich

So reisen die Altenstadter mit der klaren Ansage nach Aich, ihr Spiel durchziehen zu wollen. „Wir wollen immer Fußball spielen“, sagt Schmitt. „Auf den Plätzen war das bisher nicht so leicht. Ich hoffe, dass das durch den Regen jetzt besser wurde“, so der Spielertrainer weiter.

Insgesamt sei er mit dem Rückrundenstart „auf keinen Fall zufrieden“. Auch wenn die Spielverläufe eher unglücklich gewesen seien. Fünf Punkte holte der TSV Altenstadt aus den fünf Rückrundenspielen. Er ließ aber schon den ein oder anderen Sieg liegen. „Das tut weh“, sagt Schmitt, „gerade gegen Landsberg.“ Gegen die Reserve des TSV Landsberg, die abgeschlagen Letzter ist, hatten die Altenstadter vergangenes Wochenende nur 0:0-Unentschieden gespielt. Zu viele Torchancen blieben ungenutzt. Außerdem wurde Jakob Reßl mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. Er ist für das Gastspiel gegen Aich gesperrt. Dennis Bartmann ist angeschlagen und ein Einsatz fraglich. „Ansonsten“, sagt Schmitt, „steht der volle Kader zur Verfügung.“

