Zu viele Chancen liegengelassen: Durch ein Eigentor siegten die Bernbeurener (schwarze Trikots) in der Vorwoche dennoch mit 1:0 gegen den SC Maisach. Gegen Pöcking-Possenhofen können sie nun befreit in die Partie gehen.

Fußball Kreisliga

Am Sonntag tritt der TSV Bernbeuren zum Spitzenspiel der Kreisliga 2 beim SC Pöcking-Possenhofen an. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Begegnung.

Bernbeuren – Es ist am Wochenende das Spitzenspiel der Kreisliga 2: Der TSV Bernbeuren tritt am Sonntag (15 Uhr) beim SC Pöcking-Possenhofen an. Während die Bernbeurener in der Saison bisher im Soll sind, liegen die Gastgeber weit hinter den Erwartungen zurück.

„Es ist das erste Spiel der Saison, in dem wir ohne Druck auftreten können“, sagt Daniel Deli, Trainer des TSV Bernbeuren. Durch den 1:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen den SC Maisach festigten die Bernbeurener ihre Position im vorderen Tabellendrittel. Derzeit liegen sie als Zweiter sogar auf dem Relegationsplatz. „Über den Aufstieg brauchen wir nicht zu diskutieren“, sagt Deli dennoch. Er genießt es, dass zum ersten Mal nicht die Tabellenposition wichtig ist, oder die Punktzahl zu wenig ist oder man vorher nicht erfolgreich gewesen war.

Bernbeuren kann gegen Pöcking-Possenhofen ohne Druck aufspielen

„Wir sind gut in die Rückrunde gestartet“, bilanziert der Trainer. Zwei Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorrunde haben die Bernbeurener auf dem Konto. „Der Druck liegt bei Pöcking“, so Deli. Tatsächlich war Pöcking-Possenhofen für viele der Top-Favorit auf den Aufstieg. Elf neue Spieler wurden in den Kader geholt. In der Rückrunde kam die Mannschaft noch so gar nicht in Tritt. Zwei Siege aus fünf Spielen, so lautet die Bilanz des Tabellenfünften. Zu mager für einen Aufstiegsaspiranten – vor allem im ausgeglichenen Feld der Kreisliga 2. Zwischen dem Zweiten (Aufstiegsrelegationsplatz) und dem Elften (Abstiegsrelegationsplatz) liegen nur sieben Punkte.

Deli nimmt die Jungen in die Pflicht

Trotz der vergangenen Auftritte der Gastgeber warnt Deli: „Der Knoten kann jederzeit platzen.“ Er fordert von seiner Mannschaft mehr Zielstrebigkeit Richtung Tor. Vor allem die jüngeren Spieler nimmt der Trainer in die Pflicht. „Es ist der beste Zeitpunkt, um einen Schritt nach vorne zu machen“, sagt er. Marius Birk wird am Sonntag berufsbedingt fehlen, zudem fällt Roman Lerchenmüller verletzt aus. Die Einsätze der angeschlagenen Thomas Fichtl, Fabian Hofmann und Adrian Natzeder ist noch fraglich. Dem Trainer bereitet das aber keine Sorgen: „Ich habe einen Kreisliga-Kader und werde elf Spieler finden, die spielen wollen.“

von Phillip Plesch

