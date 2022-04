Der TSV Bernbeuren und sein spezielles „Heimspiel-Problem“

Von: Christian Heinrich

Skeptischer Blick in die Zukunft: Interimstrainer Roman Lerchenmüller muss mit seiner Mannschaft noch siebenmal auswärts ran. © Holger Wieland

Der TSV Bernbeuren muss vor allem auswärts die Punkte für den Klassenerhalt in der Kreisliga 2 holen. Am Montag steht das Kellerduell beim SC Maisach an.

Bernbeuren – Den 1. Mai sollten sich die Fans des TSV Bernbeuren ganz dick anstreichen. Am Tag der Arbeit absolviert der Tabellenzehnte der Kreisliga 2 nicht nur sein Heimspiel gegen den Titelaspiranten VSST Günzlhofen, es ist auch die Abschiedsvorstellung der Mannschaft im Auerberg-Stadion für diese Saison. Denn alle weiteren sieben der noch ausstehenden acht Begegnungen muss die Mannschaft von Trainer Roman Lerchenmüller in der Fremde absolvieren. Was nichts Gutes verheißt.

Mit sechs Auswärtsspielen haben die Bernbeurener zwar die wenigsten von allen Kontrahenten der Liga bestritten. ihre Bilanz fällt aber auch so Besorgnis erregend genug aus. Keine Mannschaft in der Kreisliga 2 hat auswärts weniger Punkte gesammelt als der TSV. Drei Partien wurden verloren, zweimal trennte man sich unentschieden und nur ein einziges Mal konnte die Elf in der Fremde bestehen. Und das ist gefühlt schon eine Ewigkeit her. Am 7. August des vergangenen Jahres, also vor mehr als acht Monaten siegte der TSV in Utting mit 6:1. Damals war die Welt noch in Ordnung und die Mannschaft sonnte sich zeitweise an der Tabellenspitze. Inzwischen muss sie allerdings um ihre Existenz in der Liga fürchten, vor allem wenn man auf den Spielplan sieht.

Bernbeuren tritt am Ostermontag in Maisach an

Am Ostermontag beginnen für den Abstiegskandidaten mit dem Auswärtsspiel beim SC Maisach (15 Uhr) die Wochen der Wahrheit. Dem Sportclub steht das Wasser selbst bis zum Hals. Allerdings könnte sich der Tabellenvorletzte mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen bis auf einen Punkt an Bernbeuren heranrobben. Am kommenden Donnerstag, 21. April, folgt die Partie beim Ranglistenneunten in Eichenau, der momentan mit 24 Punkten nur zwei Zähler mehr aufweist als der TSV. Und am Sonntag in einer Woche, 24. April, klingt die Woche mit einem weiteren Auswärtsspiel beim Tabellendritten FC Penzing aus.

Nach dem Heimspiel-Intermezzo gegen Titelkandidat Günzlhofen folgt dann der finale Auswärts-Vierer mit Auftritten beim Oberweikertshofen II (5.), beim FC Aich (8.), beim TSV Peiting (1.) und beim TSV Moorenweis (14.). Das Programm verheißt wenig Gutes, zumal die Bernbeurener in der Rückrunde noch wenig zerrissen haben. Mit vier Punkten aus sechs Begegnungen sind sie in dieser Statistik Drittletzter. Hinzu kommt, dass die Mannschaft auch wegen zahlreicher Verletzungen und Erkrankungen nicht zu ihrem Rhythmus findet. Die ersten beiden Partien nach der Winterpause gegen Mammendorf und Fürstenfeldbruck endeten jeweils mit einer Niederlage. Nun gilt es, den Schalter schnellstmöglich umzulegen, wenn die Saison kein böses Ende nehmen soll.