Derby in der Kreisliga 4: Peiting effektiv, Wildsteig ängstlich

Von: Roland Halmel

Faire Verlierer: Nach Spielende gratulierten die FC-Kicker den Peitingern zum Sieg – wenn sie nicht gerade enttäuscht am Boden lagen. © Roland Halmel

Zuletzt lief es beim TSV Peiting in der Kreisliga 4 nicht rund: Im Derby gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch sorgte das Team aber für klare Verhältnisse.

Peiting/Wildsteig – Der zu Saisonbeginn noch stotternde Motor des TSV Peiting läuft langsam rund. Im Nachbarderby auf eigenem Platz gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch war vom Sand im Getriebe, das TSV-Coach Fabian Melzer zuletzt moniert hatte, nicht mehr viel zu merken. Gegen den Aufsteiger setzte sich der Kreisliga-Vizemeister am Ende deutlich mit 4:1 (2:0) durch.

„Mit der Trainingsleistung unter der Woche war ich nicht so zufrieden, aber auf dem Platz war das die Reaktion der Mannschaft, die ich erwartet habe“, zeigte sich Melzer mit dem Auftritt seiner immer noch ersatzgeschwächten Truppe sehr zufrieden. „Gute Arbeit gegen den Ball, wenig zugelassen und sehr viel Präsenz gezeigt“, nannte Melzer die Punkte, mit denen seine Mannschaft ihn überzeugte. Davon gab es bei den Gästen deutlich weniger.

„Das war in der ersten Hälfte Angsthasenfußball. So kenne ich meine Mannschaft gar nicht“, wunderte sich FC-Coach Fabian Lindauer über das gehemmte Spiel seiner Mannen, die nach drei Siegen in vier Spielen eigentlich mit breiter Brust hätten auflaufen sollen. „Da war kein Passspiel da, die Zweikämpfe wurden verloren. Vielleicht wollten die Jungs zu viel“, urteilte Lindauer. „Peiting war cleverer, in dieser Beziehung müssen wir noch dazulernen“, so Lindauer weiter.

Die Partie begann wegen eines Gewitters über dem TSV-Platz an der Münchener Straße mit einer halben Stunde Verspätung. Die erste Chance hatten die Hausherren durch einen Kopfball von Max Heiß, der jedoch am Tor vorbeiging. Die zweite Möglichkeit fand dann aber den Weg ins Ziel. Nach einem leichtfertigen Ballverlust des FC im Mittelfeld ging es schnell. Max Neufing bediente Michael Boos, dessen platzierter Flachschuss schlug im langen Eck ein – 1:0 (20.).

Wenig später hatten die Peitinger Glück, dass ein Freistoß von Florian Meier unhaltbar für FC-Keeper Johannes Greinwald abgefälscht wurde und zum 2:0 im Tor landete (22.). Mit der beruhigenden Führung im Rücken kontrollierten die Hausherren in der Folge das Geschehen. Die neu formierte Viererkette des TSV ließ nichts anbrennen, wobei Wildsteig/Rottenbuch auch nur wenig gefährliche Aktionen startete. Nur ein einziges Mal brannte es in der ersten Hälfte vor dem Peitinger Kasten, als Thomas Salzmann eine Flanke so unglücklich klärte, dass sie die Latte des eigenen Gehäuses streifte (38.).

Erst nach dem Wechsel lief es bei den Gästen besser. Der FC störte früher und drängte auf den ersten Treffer. Nach einem Sololauf wurde Sepp Noder erst in letzter Sekunde gestoppt (54.). Auf der Gegenseite bewiesen die Hausherren dagegen zum wiederholten Male ihre Effektivität. Boos, der sich im Anschluss eine Zehn-Minuten-Strafe einhandelte (58.), versenkte einen Freistoß aus 17 Metern zum 3:0 genau in den Winkel (57.). Die Unterzahl überstanden die Hausherren unbeschadet. Wieder komplett, erhöhten sie durch Neufing auf 4:0 (72.), wobei FC-Torhüter Greinwald allerdings keine glückliche Figur abgab. Der Ehrentreffer der Gäste durch Martin Hennebach, der nach einer vereitelten Großchance von Noder im Nachschuss erfolgreich war (77.), hatte letztlich nur noch statistischen Wert.

Statistik:

TSV Peiting 4

FC Wildsteig/Rottenbuch 1

Tore: 1:0 (20.) Boos, 2:0 (22.) Meier, 3:0 (57.) Boos, 4:0 (72.) Neufing, 4:1 (77.) Hennebach. Gelbe Karten: Peiting 2, Wildsteig/Rottenbuch 2. Schiedsrichter: Paul Thiel. Zuschauer: keine Angaben.