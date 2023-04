Bei Standards zweimal unaufmerksam — Remis fühlt sich wie Niederlage an

Von: Roland Halmel

Guter Schuss, aber Pech im Abschluss: Dieser Versuch von Peitings Doppeltorschütze Matthias Lotter nach rund einer halben Stunde landete an der Latte des Landsberger Tores. © Roland Halmel

Der TSV Peiting verspielte beim 3:3 gegen Jahn Landsberg trotz einer starken Leistung den Sieg. Für den weiteren Verlauf in der Meisterrunde hat das Folgen.

Peiting – Zur Halbzeit der Meisterrunde in der Kreisliga ist der Aufstiegszug für den TSV Peiting wohl abgefahren. Beim Spitzenreiter, FT Jahn Landsberg, verspielte der TSV am Samstag in der Schlussphase eine Zwei-Tore-Führung, sodass es nur zu einem 3:3 reichte. Damit haben die Mannen von Coach Fabian Melzer sechs Punkte Rückstand auf den Zweiten.

Nach Spielschluss saßen oder lagen die Peitinger Spieler mit versteinerten und leerem Blick auf dem Boden, was im Normalfall auf eine Pleite hindeutet. Doch es war ein Remis, das die Peitinger so niedergeschlagen hinterließ. „Das ist extrem bitter“, wiederholte Melzer seine Aussage aus der Vorwoche, als sein Team beim 0:1 gegen Geiselbullach ebenfalls wichtige Punkte liegen gelassen hatte. „An den beiden Spielen sieht man, warum wir in dieser Saison nicht ganz vorne mitspielen“, so der Trainer. Zweimal hatte Peiting gut gespielt und trotzdem nur einen Punkt geholt. „Es fehlten wieder Kleinigkeiten“, bekannte der TSV-Coach.

In Landsberg waren es zwei Nachlässigkeiten bei Standards kurz vor dem Ende, die den Gästen zum Verhängnis wurden. „Da haben wir geschlafen“, räumte Melzer ein. Davor hatte die TSV-Abwehr die starken Angreifer der Gastgeber praktisch komplett abgemeldet. Die gegenüber der Geiselbullach-Partie auf vier Positionen umgestellten Peitinger starteten schwungvoll. Sie störten die FT früh, machten mit bissig geführten Zweikämpfen den Platzherren das Leben schwer. Auf Chancen mussten die Zuschauer aber etwas warten. Ihre erste Möglichkeit wussten die Peitinger aber gleich zu verwerten: Ein gutes Zuspiel von Max Neufing, der auf der linken Außenbahn für viel Betrieb sorgte, köpfte Matthias Lotter (21.) an den Innenpfosten. Die Klärungsaktion von Jahn-Keeper Matthias Graf erfolgte hinter der Linie, sodass der sehr gut leitende Unparteiische sofort auf Tor für den TSV entschied.

Michael Lotter trifft für TSV Peiting zweimal

Die Landsberger versuchten danach, den Druck zu erhöhen. Mehr als einen Kopfball von Joris Schmucker (27.) nach einer Ecke, den Torhüter Julian Floritz über die Latte lenkte, ließ die Peitinger Abwehr aber nicht zu. Auf der Gegenseite verpasste Lotter (30.) bei einem Lattentreffer das zweite Tor nur knapp. Beim Nachschuss stand Christoph Enzmann, der im Anschluss auch noch einen gefährlichen Freistoß (38.) verzeichnete, im Abseits.

Nach der wohl besten ersten Hälfte des TSV in dieser Saison blieb die erwartete Drangphase des Jahn nach der Pause weitgehend aus. Die Peitinger kontrollierten das Geschehen. Lotter erhöhte gar nach einer schlecht abgewehrten Ecke mit einem Flachschuss auf 2:0 (61.). Ein etwas strittiger Elfmeter, das Foul von Lukas Wolf an Yannik Dillinger war wohl außerhalb des Strafraums, brachte die Hausherren heran – Florian Wilhelm (67.) traf vom Punkt. Im direkten Gegenzug stellte Neufing (68.) mit einem abgefälschten Schuss jedoch den alten Abstand her.

Zahlreiche Wechsel beim TSV sorgten dann aber für einen Bruch bei den Gästen. „Die Spieler waren platt, ich musste wechseln“, sagte Melzer. Eine Freistoßflanke, die Alex Baumgartl (82.) zum 3:2 in den Kasten lenkte, machte die Partie wieder spannend. Wenig später waren die Peitinger bei einer Ecke erneut nicht im Bilde, sodass Lukas Glass (87.) zum 3:3 einköpfen konnte. Der eingewechselte Andreas Neumeier (90+2.) hätte in der Nachspielzeit das Ganze noch zurechtrücken können. Er schoss jedoch freistehend einen Meter vor dem Tor einen Jahn-Spieler auf der Linie an.

Statistik:

FT Jahn Landsberg 3

TSV Peiting 3

Tore: 0:1 (21.) Lotter, 0:2 (61.) Lotter, 1:2 (67.) Wilhelm (Elfmeter), 1:3 (68.) Neufing, 2:3 (82.) Baumgartl 3:3 (87.) Glass. Gelbe Karten: Landsberg 2, Peiting 3. Schiedsrichter: Deniz Ciftci. Zuschauer: 80.