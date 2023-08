Link schimpft trotz Sieg: „Wir waren überhaupt nicht bereit. Spielerisch war das eine Katastrophe“

Von: Roland Halmel

Bälle fangen wird er vorerst nicht mehr: Altenstadts Torhüter Alexander Traxel (im roten Trikot) bekam wie auch sein Mitspieler Georgios Mavrokefalos nach Spielende die Rote Karte. Foto: halmel © halmel

Der SV Polling hat zum Auftakt beim TSV Altenstadt gewonne. Trainer Willi Link zählt seine Spieler nach der Parite trotz des Dreiers deutlich an.

Altenstadt/Polling – Beide Mannschaften schenkten sich auf dem Platz nichts. Trotz der harten Zweikämpfe bewegte sich das Landkreisduell zwischen dem TSV Altenstadt und dem SV Polling über 90 Minuten im Rahmen des Erlaubten. Eine unerfreuliche Eskalation gab es erst nach dem Schlusspfiff. Die Altenstadter Spieler Alexander Traxel und Georgios Mavrokefalos gingen den Unparteiischen, mit dessen Entscheidungen sie nicht einverstanden waren, erst verbal und dann auch noch mit einem Trinkflaschenwurf an. Die Folge war die Rote Karte für beide Akteure, womit sich die 0:1 (0:0)-Niederlage der Altenstadter noch bitterer anfühlte, als sie ohnehin schon war.

„Die schlechtere Mannschaft hat gegen eine gute gewonnen“, gestand Pollings Coach Willi Link nach dem mehr als glücklichen Sieg seiner Elf. Richtig bedient war sein Gegenüber Daniel Hindelang – und das gleich doppelt. „So den Schiedsrichter anzugehen, brauchen wir nicht“, ärgerte er sich über die überkochenden Emotionen bei seinen beiden Spielern. Allerdings sprach er dem Referee eine Mitschuld zu. „Wenn er ordentlich pfeift, kommt es gar nicht so weit“, ergänzte Hindelang, der seiner Truppe eine starke Leistung, vor allem in kämpferischer Hinsicht, bescheinigte. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, nur haben wir unsere Chancen nicht reingemacht“, haderte Hindelang mit dem Torabschluss.

„Das war die schlechteste Leistung, seitdem ich hier Trainer bin.“

Angesäuert war Pollings Coach Link auch wegen der schwachen Vorstellung seiner Mannen. „Wir waren überhaupt nicht bereit. Spielerisch war das eine Katastrophe. Das war die schlechteste Leistung, seitdem ich hier Trainer bin“, sprach Link Klartext. Nur einen einzigen Spieler nahm er von Kritik aus. Sein Torhüter Mathias Schuster brachte die Altenstadter mit Glanzparaden in Serie zur Verzweiflung.

Bei der ersten Großchance der Hausherren, einem Schuss von Yasin Akcakaya, brauchte der Keeper noch nicht eingreifen (6.). Im Anschluss parierte Schuster einen Schuss von Tobias Graun (15.), Simon Schmitt setzte den Ball haarscharf neben den Pfosten (20.). Zwischen diesen beiden Aktionen der Hausherren hatten auch die Pollinger eine gute Möglichkeit. Max Baumgartner scheiterte bei seinem Solo an der Fußabwehr von TSV-Torhüter Alex Traxel (19.).

SV Polling: Michael Schwinghammer trifft zum glücklichen Sieg beim TSV Altenstadt

Auch nach der Trinkpause blieben die Gastgeber das dominierende Team. Der SVP kam aber ebenso zu Chancen. Philip Schöttl traf den Außenpfosten(33.), der Dropkick von Philipp Seligmann ging drüber (41.). Unmittelbar davor forderten die Altenstadter, wie schon davor bei einem Zweikampf von Graun, vehement einen Elfmeter. Georgios Mavrokefalos war im Strafraum mit Torhüter Schuster zusammengerumpelt (40.). Der Unparteiische erkannte aber auf Stürmerfoul. „Ein klarer Elfer“, ärgerte sich Hindelang. „Das war nichts“, urteilte dagegen Link. Vor und nach der Pause vergaben die Hausherren weitere Großchancen durch Graun (45.+1), Akcakaya (47.) und Christoph Haussmann (50.).

Erst nachdem Haussmann freistehend in Schuster wiederum seinen Meister gefunden hatte (64.), meldeten sich die Gäste mit einer Kontermöglichkeit durch Tobias Niederleitner zu Wort (65.). In der Folge wurden die Pollinger aktiver. Schöttls Kopfball ging an den Pfosten (73.), wenig später durfte der mitgereiste SVP-Anhang jubeln, als Michael Schwinghammers abgefälschter Kopfball nach einer Ecke in den Maschen landete (82.). Trotz Unterzahl – Raphael Lautenbacher bekam eine Zeitstrafe (88.) – drängte der TSV in den letzten Minuten auf den Ausgleich. Haussmann (89.) und Graun (90.) brachten den Ball aber nicht im Kasten unter, sodass die Pollinger einen glücklichen Sieg nach Hause brachten. Traxel und Mavrokefalos legten sich nach dem Abpfiff mit dem Schiedsrichter an, was beiden eine längere Sperre einbringen dürfte. (ROLAND HALMEL)

Statistik

TSV Altenstadt - SV Polling 0:1

Tor: 0:1 (82.) Schwinghammer. Gelbe Karten: Altenstadt 2, Polling 3. Zeitstrafe: Altenstadt: Lautenbacher (88.). Rote Karten: Altenstadt: Traxel, Mavrokefalos (beide nach Spielende). Schiedsrichter: Franz Bernlochner. Zuschauer: 120.