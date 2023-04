Derby in der Meisterrunde: Sowohl für Wildsteig/Rottenbuch als auch Peiting geht‘s um viel

Da war’s passiert: Der diesmal verletzt fehlende Sepp Noder (rechts verdeckt im schwarzen Trikot) traf in der Vorrunde für den FC Wildsteig/Rottenbuch gegen Peiting in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

Fußball: Kreisliga

Am Ostermontag geht es in der Meisterrunde der Kreisliga um viel: Sowohl Wildsteig/Rottenbuch als auch Peiting peilen im Derby einen Sieg an.

Wildsteig/Rottenbuch/Peiting – Das 2:2 zwischen dem FC Wildsteig/Rottenbuch und dem TSV Peiting im Oktober vergangenen Jahres gehörte unzweifelhaft zu den interessantesten und spannendsten Spielen der Kreisliga 4.

Der gastgebende Aufsteiger schaffte es damals gegen den großen Nachbarn, in Unterzahl aus einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden zu machen. Gefeierter Akteur auf Seiten des FC war Torjäger Sepp Noder, der in der Schlussphase zweimal traf. Der Stürmer wird bei der Neuauflage dieses Duells am Ostermontag (15 Uhr) aber verletzungsbedingt fehlen.

Dies ist aber nicht die einzige Änderung im Vergleich zum bis dato letzten Aufeinandertreffen. Fand das Heimspiel des FC in der Vorrunde in Wildsteig statt, ist diesmal das Sportgelände in Rottenbuch der Austragungsort. „Wir freuen uns auf das Derby, das ist immer etwas Besonderes für uns“, sagt FC-Coach Fabian Lindauer, der großen Respekt vor den Peitingern hat. „Sie gehören zu den Top-Mannschaften der Liga. Und mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen sind sie derzeit auch gut drauf“, ergänzt Lindauer.

Aber auch sein Gegenüber Fabian Melzer hält große Stücke vom Gegner. „Wir kennen die Qualitäten des FC, vom Kollektiv her sind sie eines der stärksten Teams in der Liga. Das hat man beim 2:2 zuletzt gesehen, da haben sie immer an sich geglaubt“, urteilt der Peitinger Coach, der mit extrem viel Gegenwind für seine Mannschaft. Der Peitinger Kader sich gegenüber der vergangenen Woche nicht großartig ändern. Weiterhin fehlen werden Maximilian Heiß (verletzt) und Chris Eberle (Urlaub). „Wir hatten unter der Woche ein paar Kranke, ich hoffe aber, dass sie bis Montag wieder fit sind“, berichtet Melzer.

Auch FC-Coach Lindauer kann auf den gleichen Kader zurückgreifen, der zuletzt bei Jahn Landsberg mit 1:4 verlor und der entsprechend auf Wiedergutmachung aus ist. „Wir müssen von Anfang an dagegenhalten, den Kampf annehmen und unsere Stärken zeigen“, fordert Lindauer. Er hofft, gegen den Tabellennachbarn die Punkte zu behalten. „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren“, rechnet Melzer mit einer durchaus hitzigen Partie. Die Zielsetzung der Peitinger ist die gleiche wie bei den Hausherren. „Wir hoffen auf ein interessantes Spiel mit dem besseren Ende für uns, denn die Gruppe ist sehr eng“, so Melzer. Ihm ist bewusst, dass jede Nullnummer in der Meisterrunde B die Chancen auf ein der ersten beiden Plätze deutlich sinken lässt.