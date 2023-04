TSV Altenstadt biegt gegen Pöcking einen frühen Rückstand noch in einen Heimsieg um

Von: Christian Heinrich

Teilen

Mit vereinten Kräften: Die Altenstadter (in weißen Trikots) Dominik Streit (li.) und Robert Kanzler stoppen erfolgreich einen Angriff der Pöckinger. © Holger Wieland

Der TSV Altenstadt hat in der Abstiegsrunde Moral bewiesen und einen Rückstand gegen den SC Pöcking-Possenhofen noch in einen Heimsieg umgewandelt.

Altenstadt – Einen schlechteren Start hätten sich die Kicker des TSV Altenstadt kaum vorstellen können. Gerade zwei Minuten waren absolviert, da lagen sie gegen den SC Pöcking-Possenhofen schon mit 0:1 hinten. Der Tabellenzweite der Abstiegsgruppe D profitierte von einem Foulelfmeter, den Schiedsrichter Jonas Kothmayr bereits nach wenigen Augenblicken verhängte. Emanuel Endl ließ sich die Chance im direkten Duell gegen TSV-Keeper Max Gast nicht entgehen und brachte die Gäste aus dem Landkreis Starnberg in Führung.

Was so unglücklich begann, wurde am Ende jedoch wieder gut. Die Grün-Weißen setzten sich schließlich mit 2:1 (0:1) gegen den ehemaligen Bezirksligisten durch. Es war ein eminent wichtiger Sieg. Zwar belegt der TSV aktuell einen Abstiegsplatz, doch hat er bereits vier Punkte in zwei Partien eingefahren. Zum Vergleich: Die Pöckinger die mit einem Bonus von sechs Zählern gestartet waren, erwirtschafteten in drei Begegnungen erst ein Unentschieden. Und die Aktien des TSV steigen im Kampf um den Klassenerhalt wieder ein Stückchen.

Der frühe Rückstand brachte die Platzherren zwar zunächst durcheinander, doch weitere Konsequenzen blieben ihnen erspart. Pöcking konnte nicht mehr nachlegen. Bis zur Pause passierte erst einmal nichts Wesentliches mehr. Der knappe Rückstand hielt den Altenstädtern noch alle Möglichkeiten offen, nach dem Seitenwechsel die Begegnung zu drehen.

Wieder war es ein Elfmeter, der für den nächsten Treffer sorgte. Dieses Mal waren jedoch die Gastgeber am Zug. Weil Kadircan Yapici vom Kreidepunkt überhaupt keine Nerven zeigte und sicher verwandelte, war das Geschehen nach nicht einmal einer Stunde wieder völlig offen.

Eines hatten die Altenstädter ihrem Kontrahenten vom Starnberger See jedoch voraus. Sie beschränkten sich nicht auf dieses eine Tor, sondern versuchten, noch einen weiteren Treffer nachzulegen. 70 Minuten waren absolviert, als Daniel Holzmann das entscheidende 2:1 gelang. Den knappen Vorsprung gaben die Platzherren bis zum Schluss nicht mehr her.

Statistik

TSV Altenstadt – SC Pöcking-P. 2:1

Tore: 0:1 (2.) Endl (Elfmeter), 1:1 (56.) Yapici (Elfmeter, 2:1 (70.) Holzmann. Gelbe Karten: Altenstadt 3, Pöcking 4. Zeitstrafe: Altenstadt: Graun (83.). Schiedsrichter: Jonas Kothmayr. Zuschauer: 60.