Kaum Chancen, keine Tore: Wildsteig/Rottenbuch und Peiting trennen sich unentschieden im Derby

Von: Roland Halmel

Hab’ ihn: Peitings Torhüter Julian Floritz pflückt den Ball nach einer Flanke des FC sicher herunter. Der TSV-Schlussmann erlebte wie sein Gegenüber Johannes Greinwald aber meist einen ruhigen Nachmittag. © Roland Halmel

Nur nicht verlieren. Diese Devise hatten die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch und des TSV Peiting im dritten Aufeinandertreffen dieser Saison offensichtlich zu sehr verinnerlicht.

Wildsteig/Peiting – Die Folge war ein extrem chancenarmes Derby, das am Ende ohne Tore und Sieger blieb. Richtig freuen konnte sich beim 0:0 nur der FC-Kassier, da trotz Osterwochenende immerhin 200 Zuschauer das Nachbarduell der Meisterrunde D sehen wollten.

„Das Ergebnis ist leistungsgerecht“, war sich FC-Coach Fabian Lindauer hinterher mit seinem Peitinger Kollegen Fabian Melzer einig. „Peiting hatte mehr Ballbesitz, aber wir sind gut gestanden und haben nur wenig zugelassen“, lobte Lindauer das Defensivverhalten seiner Mannen. Offensiv war beim FC aber genauso viel Luft nach oben wie bei den Gästen. „Bei einigen Kontersituationen waren wir oft zu ungenau und schlampig. Dadurch haben wir den Ball viel zu schnell verloren“, monierte Lindauer, der unterm Strich mit der Vorstellung seiner Elf aber einverstanden war. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, insgesamt war das eine gute Leistung“, konstatierte Lindauer nach der intensiven Partie mit vielen harten Zweikämpfen und viel Mittelfeldgeplänkel.

„Das war ein sehr durchwachsenes Spiel von uns“, war Peitings Coach Melzer indessen nur eingeschränkt zufrieden. „Wir hatten nach vorn schon Räume, nur hat es bei den Offensivaktionen an der Klarheit und der Durchschlagskraft gefehlt“, kritisierte er. „Die Bedingungen waren aber auch schwierig“, ergänzte Melzer. Sein Team konnte die spielerischen Vorteile auf dem tiefen und holprigen Platz in Rottenbuch nur bedingt ausspielen. „Es hat sich aber wieder gezeigt, dass die Spiele in dieser Runde sehr eng sind. Jetzt heißt es Mund abwischen und auf das Heimspiel am Samstag gegen Geiselbullach konzentrieren“, so Melzer. Seine Peitinger sind derzeit Tabellendritter hinter Jahn Landsberg und eben Geiselbullach. Wildsteig/Rottenbuch ist mit einem Punkt Rückstand auf die Peitinger Fünfter.

In der ausgeglichenen ersten Hälfte erarbeiten sich beide Teams je zwei gute Möglichkeiten. Bei den Hausherren scheiterte Roman Schuster an Peitings Schlussmann Julian Floritz (25.). Die zweite Chance vergab Martin Zeller (38.). Auf der Gegenseite sorgten Matthias Lotter und Michael Boos für Gefahr. Ihre Abschlüsse waren aber letztlich zu ungenau, um FC-Keeper Johannes Greinwald in Verlegenheit zu bringen.

Nach dem Wechsel setzte sich das umkämpfte Duell, das sich vor allem im Mittelfeld abspielte, fort. Die Möglichkeiten blieben aber auf beiden Seiten rar. Letztlich gab es mehr gelbe Karten (7) als hochkarätige Chancen. Die gefährlichste Aktion bei den Gastgebern vergab Zeller (70.). In der Schlussphase bekamen die Peitinger immer mehr Übergewicht. Der FC verteidigte aber mit viel Leidenschaft und ließ nur noch eine einzige Gelegenheit der Gäste zu. Der eingewechselte Andreas Neumeier scheiterte mit seinem Kopfball nach einer Freistoßflanke jedoch an Greinwald (89.). Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Statistik

FC Wildsteig/Rottenbuch – TSV Peiting 0:0

Tore: keine. Gelbe Karten: Wildsteig 3, Peiting 4. Schiedsrichter: Markus Heider. Zuschauer: 200.